El Universo Mediaset parece haber perdido a un personaje más que reconocido por la audiencia. Ylenia Padilla decidió distanciarse de todo lo que tiene ver con el grupo de comunicación y así lo dejó claro a través de su perfil de Instagram, donde no ha parado de expresar sus opiniones. Sin embargo, Belén Esteban, quien fuera su acérrima defensora y amiga, decidió poner fin al conflicto, mostrándose "harta".

Belén Esteban e Ylenia Padilla

Tal es el calado del asunto en los platós de Telecinco que 'Sálvame limón' no dudó en hacerse eco de nuevo. Las redes sociales se convierten en muchas ocasiones en el lugar perfecto para contar la verdad de cada uno: "Después de analizar el ninguneo hacia mi persona, he dicho venganza", sentenció Padilla en un directo, lanzando además una advertencia: "Yo voy a demandar a todo Dios, me la suda".

Ylenia ha estado ligada a las pantallas de Telecinco desde su recordada participación en 'Gran Hermano VIP 3', tiempo más que suficiente para haber vivido muchas cosas al lado de los colaboradores de 'Sálvame': "Cada día, desenmascaramos uno de la telemierda", siguió aseverando. El primer repaso fue para María Patiño, quien habría hablado en plató de las inseguridades de la valenciana: "¿Te has visto el careto?", sentenció.

Asimismo, Ylenia regaló un sinfín de palabras un tanto gruesas, siempre bajo su punto de vista, a otros rostros de Telecinco como Carlota Corredera, a quien llama "feminista traicionera". Jorge Javier Vázquez también tuvo su especial dedicatoria: "Jorge, tú no tienes miedo en ningún lado. Eres un mentiroso, falso, hipócrita y sinvergüenza. Jorgito, como ya no somos amiguitos, jorgito, tiki tiki venganza".

Se defiende, pero cada vez más enfadada

Un vídeo resumen provocó la ira de Belén Esteban: "Mira, te voy a decir una cosa, puede hacer los directos que le dé la gana. Ya estoy harta. El otro día me eché la culpa, pero yo sé lo que hago y lo que haré", expresó con un tono de voz in crescendo. "No puede ser hoy muy bien y mañana muy mal, que haga lo que quiera. No tengo que reprochar nada de lo que he hecho o no. ¿Ella ha prestado atención? Yo no me he distanciado de nadie, yo tengo mi vida y ella la suya", sentenció muy irritada.

Al tiempo que su alegato proseguía, sus nervios se hacían más palpables al otro lado de la pantalla: Yo aquí para sentarme no tengo que hablar de Ylenia. Si ella está cansada, los demás también". Justo después, se levantó de su butaca para finalizar el discurso con una advertencia: "¡Desenmascara! Ya te harta. Yo el martes iba a quedar con ella, lo cambié al jueves. Ahora, el sábado me manda un audio, me cancela la cita y me bloquea. ¡Pues hasta luego Mari Carmen!", finalizó.