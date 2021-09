Belén Esteban fulmina a Kiko Matamoros al recordar que llamó "maltratador" a Ernesto Neyra

El regreso a 'Sálvame' de Belén Esteban tras sus vacaciones por Reino Unido ha sido un terremoto más para el programa. Y es que la colaboradora del espacio producido por La Fábrica de la Tele ha llegado a plató con muchas ganas de dar su opinión sobre lo que ha pasado con Kiko Matamoros durante su ausencia. Además, Esteban ha aprovechado para mandar un par de recados a Rosa Benito y Kiko Jiménez.

Belén Esteban y Kiko Matamoros

"Creo que Kiko Matamoros no está siendo honesto con esta productora. Porque si tú no estás a gusto en un programa, no entiendo por qué tienes que esperar a diciembre a que se te acabe el contrato para irte", empezaba diciendo la colaboradora. "Creo que tiene un plan B laboral. Kiko Matamoros no da puntadas sin hilo, es un tío muy listo, las cosas como son", desvelaba también.

"Él sabe que hay cosas que la productora ha hecho por él y que le han ayudado, que no se puede decir. Es un desagradecido", explicaba Belén Esteban, sin dar más detalles sobre esos favores por parte de La Fábrica de la Tele. "Creo recordar a Kiko Matamoros llamar a Ernesto Neyra maltratador sin haber una sentencia y aquí no ha pasado nada", decía ella, fulminando el discurso que ha estado defendiendo su compañero desde que Rocío Carrasco narró su testimonio en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

Muy directa

Tras poner en su sitio a Kiko Matamoros y hablar de su posible marcha de 'Sálvame', Belén Esteban ha dado un par de titulares más sobre Rosa Benito, Kiko Jiménez y Jorge Javier Vázquez. "Sonsoles Ónega, ten cuidado cuando Rosa no esté en tu plató que quizás lo tira abajo. Es una traicionera", espetaba ella sobre la exmujer de Amador Mohedano.

Respecto al novio de Sofía Suescun, Esteban respondió a un ataque por su parte donde señalaba que, a pesar de su coeficiente intelectual, no sabía ni leer ni escribir. "Yo paso de Kiko Jiménez", dijo con un claro tono de molestia. "Yo nunca hubiera hecho una exclusiva hablando de mis compañeros", acabó sentenciando la madrileña cuando le preguntaron qué le parecían las últimas declaraciones del presentador de 'Sálvame'.