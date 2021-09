Ylenia Padilla está cargando contra todo y todos sin ningún reparo. Si hace unos días sus ataques iban dirigidos a Irene Montero, su nuevo foco ha sido Telecinco y en concreto 'Sálvame', La fábrica de la tele y 'Viva la vida', atacando sin reparos a través de un directo de Instagram hacia la cadena en la que ha estado trabajando en los últimos años.

"De los personajes de 'Telemierda' y 'Mierdaset' no pienso nada. Lo he desintonizado de mi tele. Yo lo veía porque trabajaba ahí y facturaba", respondía a uno de los usuarios. "Yo no pierdo mi tiempo en ver esa basura, hago otras cosas. Quizá por eso mi personalidad es arrolladora y siempre sobrevivo y siempre renazco".

Ylenia Padilla

La ex gran hermana aseguraba que La fábrica de la tele se había puesto en contacto con ella recientemente para que colaborara en sus programas: "Tengo aquí todos los mensajes. Me han llamado hasta agosto para levantar las audiencias del 'Sálvame' ese de mierda. ¿Sabes lo que hice? Bloquearlos a todos". Y es que 'Sálvame' no fue el único programa en donde le habrían propuesto participar, pues según sus palabras también estuvo cerca de cocinar en 'La última cena': "Me llamaron este verano para levantar la decandencia de la audiencia en las cenas y dije 'no' y los bloqueé".

Sin embargo, Ylenia también tuvo palabras para 'Viva la vida', programa donde recientemente estuvo trabajando de colaboradora: "La que estoy viviendo la vida soy yo sin estar en ninguno de esos lados. Yo estoy hecha de otra pasta. No valgo para trabajar ahí. Fin. Lo he probado, he visto que no es para mí. Fin. Y no por que no valga porque yo soy la mejor en lo que sea. Lo que no voy a estar es comiendo ojales y haciendo el imbécil. Yo valgo por lo que valgo".

La aparición estelar de Belén Esteban

La de Benidorm no dudó en ningún momento en responder a los usuarios que la criticaban y defendían al grupo de Paolo Vasile, quejándose de que fuera juzgada por ellos: "Es alucinante la gente. Gente que vive de ver la telebasura, que se gasta todo su dinero en la telebasura y me juzgan a mí, que vivo independientemente, como Dios, sin pedirle nada a nadie, sin necesitar nada de nadie". Además, en uno de los momentos, se pudo ver cómo Belén Esteban, amiga suya, estaba atenta a sus palabras y por el chat le anunciaba que al día siguiente la llamaría.

Jorge Javier Vázquez, también atacado

Tras la agresión homófoba sufrida por un joven en el madrileño barrio de Malasaña, varios rostros televisivos han alzado la voz para denunciar el aumento de estos casos y, entre ellos, Jorge Javier Vázquez. Su discurso contra la LGTBIfobia en 'Sálvame' no sentó nada bien a Ylenia Padilla, que aprovechó otro directo de Instagram para atacarlo: "Hay personas a las que le tengo cariño. Realmente lo pienso y pienso que es muy hipócrita ir ahora de moralista y de feminista. Ahora lo que te importa es que ha habido dos agresiones homófobas. Lo de las mujeres no te importaba tanto porque yo he estado contigo en muchos programas. Ahora no incluyas lo de la mujer también, es que no, tío, me parece hipócrita".