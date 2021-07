Belén Esteban no ha dudado en denunciar a través de 'Domingo deluxe' las amenazas que le han llegado en redes sociales durante los últimos meses y le ha dado incluso un ultimátum a sus haters. "Que sea la última vez que a mí la gente me amenaza, la próxima vez me voy a la Guardia Civil", anunció muy seria la colaboradora, que aseguró que no iba a permitir más ataques.

Belén Esteban denuncia las amenazas que recibe en redes

Esteban ha explicado que todos estos insultos vienen a raíz de su amistad con Belén Rodríguez, una de las periodistas de la cadena que ha defendido a capa y espada a Rocío Carrasco. "Soy amiga de Belén Rodríguez desde hace 22 años, tuvimos un lapso en el que no nos hablamos, un mes y medio, pero hemos retomado la relación y no tengo que dar explicaciones a nadie sobre de quien soy amiga y de quien no", concluyó la colaboradora.

"Hay cuentas que cuidado, y administradoras de cuentas que cuidado. La próxima vez a la Guardia Civil. ¡Me he quedado nueva!", aseguró la colaboradora, que contó con el apoyo y el aplauso del resto de sus compañeros. "Twitter e Instagram son públicos, trabajo en televisión, vendo mi vida, pero no consiento ni insultos ni amenazas gordas", sentenció Esteban.

Belén Rodríguez, la apoya

Rodríguez ha apoyado a su amiga y ha compartido su propia experiencia con los haters y las amenazas en redes. "Yo gané la primera sentencia por amenazas e insultos en Twitter. Me dijo la Policía que agradecen que fuéramos, porque todos los compañeros se quejan, pero no va nadie a denunciar. Al final bloqueas cuentas y ya está", explicó la colaboradora, aplaudiendo el gesto de Esteban.