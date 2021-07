Belén Esteban rompe a llorar en 'Sálvame' al recibir un regalo de Mila Ximénez

El recuerdo de Mila Ximénez sigue presente en 'Sálvame' y ha provocado otro emocionante momento en el plató del programa. La colaboradora dejó unos regalos para sus compañeros y amigos, Belén Esteban y Kiko Hernández, que han abierto en directo. "Ha venido Agustín, un amigo de las mudanzas, y nos acaba de traer unos detalles que nos ha dejado Mila Ximénez a Belén y a mí. A mí me ha dejado un cuadro y lo tengo al lado de mi cama. Ya te tengo conmigo otra vez", compartió Hernández, emocionado.

Kiko Hernández y Belén Esteban se emocionan al recordar a Mila Ximénez

Por su parte, Esteban no pudo aguantar las lágrimas al hablar del detalle que le había dejado su amiga. "A mí me ha dejado un pañuelo. Ya lo sabía porque había hablado con la familia", comentaba muy emocionada la colaboradora. Esteban enseñó el pañuelo y también aprovechó la ocasión para agradecerle a la familia de la periodista el trato que le habían dado

"A mí el otro día después de la obra me dejaron en el escenario una foto preciosa con ella. Es que no seguimos acordando de ella", explicó Jorge Javier Vázquez, que también confesó que tenía miedo a dejar de trabajar y tener que enfrentarse de lleno a la ausencia de Mila. "Ahora tenemos la mente ocupada con el trabajo, pero cuando paremos y nos enfrentemos a ellos, que creo que nos hemos querido enfrentar, va a ser un verano un poco...", concluyó el presentador.

Siempre presente

"Yo la estoy viendo ahora y es una de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida, la presencia de Mila Ximénez es una de las mejores cosas que yo he tenido en vida", confesaba emocionado Jorge Javier. "Menuda tardecita. Yo sueño con ella muchas veces. Hay veces que yo estoy contando cosas y me viene su voz a la memoria, me viene su risa", explicó el presentador. Desde el programa siguen haciendo todo tipo de homenajes a la periodista, que falleció el 23 de junio de 2021 a causa de un cáncer.