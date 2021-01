Kiko Rivera asegura que Isabel Pantoja le debe 3 millones: "No quiero verla en la cárcel"

Desde que se destapase el Caso Cantora con los especiales de 'La herencia envenenada', las nuevas revelaciones dejan a los espectadores cada día más estupefactos. Si en un principio, el origen de la rivalidad entre los Rivera y los Pantoja eran las pertenencias del fallecido Paquirri, ahora se ha abierto un cisma dentro de la familia de la tonadillera con su propio hijo, Kiko Rivera, al que debe, presuntamente, mucho dinero.

Kiko Rivera en 'GH Dúo'

Durante el primer especial que el equipo de 'Sálvame' dedicó al clan Pantoja, Kiko Rivera no solo desveló que la presunta herencia robada nunca se movió de Cantora, sino que aseguró que ocurrió algo que no se le debería hacer a un hijo: "Cuando tenía 18 años fui con mi madre a firmar algo y no sé lo que firmé". Los temas económicos traen de cabeza al DJ y ha confirmado en la revista Lecturas que Isabel Pantoja le debe "3 millones de euros" y tiene "motivos para demandarla".

Sin embargo, algo que ha querido aclarar tajantemente es que no quiere verla "en la cárcel", por lo que parece que no acudirá a los tribunales. Sea como fuere, el objeto de sus blancos no ha sido su madre, sino Agustín Pantoja: "A lo mejor he sido un estorbo entre mi tío y mi madre y ahora es cuando están a gusto". En 'Sálvame' han llegado a comentar incluso que el cantante tuvo que escuchar palabras bastante fuera de lugar cuando se decidió a poner uno de sus temas durante el cumpleaños de Isabel.

El duro mensaje que Isabel Pantoja envió a su nieta

En la misma entrevista, Kiko Rivera ha querido compartir su frustración al escuchar un incendiario audio de WhatsApp que la tonadillera envió a su nieta por su cumpleaños: "Soy tu abuela, la que creen que está muerta. ¡Ha resucitado!". En la misma pista de audio, le enviaba un recado a Irene Rosales, avivando la guerra abierta entre ambas.