Esta noticia contiene spoilers

Volvemos a la oficina de 'Camera café' y lo hacemos a lo grande: con una película que, además de mostrarnos el mítico pasillo donde está la máquina de café, también nos muestra cómo es la oficina al completo e incluso salimos de ella para ver exteriores, bares y casas de los protagonistas. Todo sigue igual, como si no hubiera pasado el tiempo. Menos para Bernardo. No es ningún spoiler decir que no está y por qué, pues ya en las promos, en el tráiler y en las imágenes promocionales han dejado claro este personaje se ha convertido en una urna de cenizas.

Cañizares, el personaje al que da vida Esperanza Pedreño, es la que va a llevar en todo momento esta urna de cerámica con el rostro de Bernardo, el cual no va a aparecer fisicamente, pero sí que se va a convertir en un protagonista omnisciente. Y es que en todo momento escuchamos su voz en off, manteniendo conversaciones con la que fue su compañera y tenía una relación amorosa bastante complicada.

Esperanza Pedreño, Arturo Valls y Carlos Chamarro, en "Camera Café. La película"

El actor que interpretaba a Bernardo, César Sarachu, no ha aparecido en la película y, aunque en un principio parece que sí que ha participado poniendo voz, realmente tampoco se trata de él. Si esperamos hasta los créditos, descubrimos que a quien escuchamos en el papel de Bernardo no es a Sarachu sino al actor e imitador Raúl Pérez. De hecho, este también tiene otro tipo de colaboración en la película que sorprenderá a los espectadores.

¿Por qué no ha estado César?

Aunque viene muy a menudo a España, el actor César Sarachu vive en Suecia, donde sigue dedicándose a la interpretación. De hecho, es ese el motivo por el que no ha podido participar en "Camera Café. La película", pues se encuentra en plena gira teatral con una de sus funciones por el país nórdico.

Arturo Valls, productor y protagonista de la película, comenta a FormulaTV que sí que intentaron que estuviese el actor con su personaje, pero fue imposible cuadrar agendas. "Nos dolió un montón no contar con Bernardo, porque es un personaje mítico y por circunstancias, hasta el último momento lo estuvimos intentando, pero no pudo ser", asegura Valls. Por otro lado, añade que "a veces los recursos que hacer para solucionar un problema son grandes hallazgos", pues le han dado la vuelta creando con su ausencia una de las tramas principales.

¿Le ha echado de menos Esperanza Pedreño?

Esperanza Pedreño y Javier Botet con la urna de Bernardo en "Camera Café. La película"

Al preguntar a Esperanza Pedreño si ha echado de menos al personaje de Bernardo, la actriz sorprende con su sinceridad: "No". "Al personaje de Bernardo no lo echo de menos. O sea, echo de menos igual a Bernardo que a Victoria. Como no soy la que escribo y la que dirijo, no puedo echar de menos a un personaje".

En este momento, le toma la palabra Carlos Chamarro, quien comenta que "se entiende bien que César no esté, porque es un protagonista omnisciente. Está a través de ella y de la cerámica que tiene en sus manos. A través del recuerdo que tiene Cañizares de él". Además, Pedreño añade: "El arquetipo romántico de esta pareja se mantiene con Javier Botet, que está fabuloso en la película".