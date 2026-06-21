Por Diego López |

Continúan llegando noticias referentes a la serie sobre la vida de Rocío Jurado que TVE prepara de la mano de Boomerang TV. La última novedad apunta al actor que interpretará a Bertín Osborne en la serie, que no es otro que el propio Bertín Osborne.

Así lo ha afirmado Diego Reinares en el programa 'Fiesta' de Telecinco. En concreto, será cuando se recree la gala homenaje que TVE programó después de que la cantante regresase de su primer tratamiento de Estados Unidos. El evento, que se llamó "Rocío siempre" estuvo presentado por Bertín Osborne y en él participaba la propia Rocío Jurado, muchas veces acompañada de otras estrellas de la canción.

Una gala que fue también el último programa televisivo en el que participó Rocío Jurado antes de morir, y que por eso se incluirá en esta serie que tantos titulares lleva consiguiendo en los últimos días.

La ficción, localidad de origen de la cantante, y en ella se repasará toda su trayectoria de la mano de dos actrices: Carmen Raigón para interpretar a la Rocío Joven, y Susana Córdoba para ponerse en la piel de la rocío adulta. El actor gallego Martiño Rivas será el boxeador Pedro Carrasco, primer marido de la cantante y padre de Rocío Carrasco.

Bertín Osborne es María del Monte junto a María del Monte en 'Tu cara me suena'

Bertín Osborne, imparable pese a sus problemas de salud

A sus 71 años, Bertín Osborne no se aleja del titular constante. Tras participar en la última edición de 'Tu cara me suena', el cantante ha sido recientemente elegido como concursante de 'El escondite' de La 1, programa que se graba en Países Bajos y presentado por Grison en el que varios celebrities compiten entre sí en el clásico juego infantil del escondite.

Osborne también ha sido noticia estos últimos días por participar en el lanzamiento de una polémica compañía telefónica, patriótica y cuyo lema es "Las cosas bien hechas, las cosas a derechas". La empresa, que se llama "española de telefonía", está llena de mensajes patrióticos a imagen y semejanza del operador que Donald Trump lanzó en Estados Unidos hace unos meses.

Y todo esto mientras está, supuestamente, en un delicado estado de salud. Es lo que aseguran los programas del corazón, que afirman que está sufriendo una neumonía aguda y varios síntomas de lo que podría ser COVID persistente, aunque el propio Osborne publicó un mensaje en redes sociales para calmar a sus seguidores, confirmando que, aunque no pueda ir a cantar por ahora, se está curando satisfactoriamente y regresará próximamente a los escenarios.