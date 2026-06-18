RTVE elige a Carmen Raigón y Susana Córdoba para interpretar a Rocío Jurado

Por Fidel Conejero |

RTVE continúa avanzando en el desarrollo de una serie centrada en la figura de Rocío Jurado. Según ha adelantado PocopasaTV, la corporación prepara una ficción de cuatro episodios producida por la división de ficción de Boomerang TV que narrará la vida de la artista desde sus primeros pasos en la música y el cine hasta sus últimos años, antes de su fallecimiento en 2006.

De acuerdo con la citada información, el rodaje ya habría comenzado y tiene previsto recorrer diferentes localizaciones de la geografía española. Además, la producción ya tendría cerradas a las actrices que darán vida a la cantante en distintas etapas de su vida.

La encargada de interpretar a la Rocío Jurado más joven será Carmen Raigón, una actriz novel pero con formación en interpretación y danza que recientemente ha participado en la obra teatral 'El novio de España', donde dio vida a Carmen Sevilla.

Por su parte,asumirá el papel de la artista en su. La actriz andaluza cuenta con unay ha participado en ficciones como ' Arrayán . Según la información publicada, su personaje abarcará los años de

Además, tal y como afirma la misma información, Marta Hoyos dará vida a Rocío Carrasco. La intérprete ha participado anteriormente en series como 'El Ministerio del Tiempo', 'La caza' y 'La chica invisible'.

Rocío Jurado durante una entrevista en RTVE

Desde sus inicios hasta su etapa final

La ficción estará escrita por Aurora Guerra, creadora y guionista de títulos como 'Escándalo. Relato de una obsesión' o 'Ella, maldita alma', y reconstruirá algunos de los momentos más importantes de la trayectoria de Rocío Jurado.

La serie abordará tanto el ascenso profesional de la artista como su faceta más personal, repasando sus inicios en el mundo de la canción, su consolidación como "La Más Grande", una de las voces más populares de España y su proyección internacional. También recorrerá los últimos años de su vida hasta su fallecimiento el 1 de junio de 2006.