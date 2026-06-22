La goleada de España a Arabia Saudí arrasa con 7,9 millones y un 55,9%

Por Redacción |

Nueva jornada marcada por el fútbol en La 1. El partido entre España y Arabia Saudí, que terminó con un 4-0 para la selección española, arrasa en la tarde con 7,9 millones de espectadores y un 55,9%. El resultado, unido al arrastre posterior de 'Camino a NY', que firma un 31,3%, y del 'Telediario fin de semana', con un 19,3%, impulsa a la cadena pública hasta un sobresaliente 23,7% diario, dejando sin opciones al resto de competidores.

La 1 también consigue imponerse en el prime time gracias a la película "Amenaza en el aire", que lidera con un 15,2% y 1,6 millones de espectadores, mejorando notablemente la oferta emitida en la misma franja hace una semana.

Por detrás se sitúan el especial de prime time de 'El precio justo' y 'Una nueva vida'. El concurso de Telecinco registra 883.000 espectadores y un 9,1%, mientras que la serie turca de Antena 3 alcanza un 10,1% y 789.000, mejorando en cuatro décimas el dato del domingo anterior.

En Cuatro, 'Cuarto milenio' anota un 6,2% y supera el medio millón de seguidores, aunque cede medio punto en una semana. Por su parte, 'Anatomía de...' pierde tres décimas con "Los Goya del No a la Guerra" y se queda en un 4,9% y 538.000 telespectadores. En La 2, 'Me meto en un jardín' de Mercedes Milá firma un 3,1% y baja un punto respecto al domingo pasado.

Mark Wahlberg en la película "Amenaza en el aire"

Prime time

La 1

Película de la semana Amenaza en el aire 1.627.000 15,2% Cine La isla 630.000 10,7%

La 2

Imprescindibles274.000 2,5% Cine Antihéroe 274.000 2,5% Me meto en un jardín Óscar Camps 328.000 3,1% Me meto en un jardín Álex Txikón 227.000 2,9%

Antena 3

Antena 3 presenta Una nueva vida 947.000 8,5% Una nueva vida789.000 10,1%

Cuatro

Cuarto milenio: arrancando la nave T21491.000 4,6% Cuarto milenio559.000 6,2%

Telecinco

El precio justo: la casa por la ventana883.000 9,1%

laSexta

Anatomía de... Los Goya del no a la guerra 538.000 4,9% Anatomía de... Un regalo de Navidad 254.000 2,9%

Escena de 'Una nueva vida'

Late night

'Una nueva vida' mejora ocho décimas en el late night de Antena 3

'Cuarto milenio' pierde 1,9 puntos en una semana en Cuatro

La 1

Estudio estadio: mundial178.000 7,5%

La 2

Alhambra: el tesoro del último emirato andalusí70.000 1,7% Documentos TV Xenotransplantes 34.000 1,7%

Antena 3

Una nueva vida130.000 5,2%

Cuatro

Cuarto milenio177.000 5,7%

Telecinco

El precio justo321.000 7,4% El precio justo195.000 8,6%

laSexta

Anatomía de... Un accidente nuclear 164.000 3,2% Anatomía de... Un coche bomba 97.000 3,3% La casa del juego de Pokerstars54.000 3,0%

Nicolas Cage, Kerry Knuppe y Ryan Kiera Armstrong en "Camino de la venganza"

Sobremesa y tarde

La previa de 'Camino a NY' no destaca en la sobremesa de La 1

'Fiesta' aguanta con un 5,1% en Telecinco frente al partido de España en el Mundial

La 1

Teledeporte: directo al mundial1.284.000 13,7% Camino a NY1.187.000 12,6% FIFA World Cup 20267.451.000 53,9% Fútbol: Copa Mundial España-Arabia Saudí: previa 7.909.000 55,9% Camino a NY3.414.000 31,3%

La 2

Saber y ganar: fin de semana406.000 4,4% Grandes documentales256.000 2,2% Una banda muy salvaje Cazadores fríos y calculadores 276.000 3,0% Campos de batalla naturales Al rojo vivo 261.000 2,4% Atlántico norte: el océano oscuro Explorando en la oscuridad 230.000 1,6% Documentales de la 2218.000 1,5% Fortalezas asediadas Constantinopla: la colisión entre dos imperios 218.000 1,5% De tapas por España Logroño: ciudad noble y tierra de vinos 343.000 2,9% La gran aventura de la lengua española La expansión del español en América 275.000 2,7%

Antena 3

Multicine El hombre al que condené 839.000 7,2% Multicine 2 El sendero del amor 577.000 4,9%

Cuatro

Home cinema Camino de la venganza (2023) 788.000 8,4% Home cinema 2 Delicioso 295.000 2,2%

Telecinco

Fiesta599.000 5,1%

laSexta

La Roca318.000 2,7%

Mañana

'D Corazón' sube ocho décimas en la mañana de La 1

'La ruleta de la suerte' mantiene los datos respecto al domingo anterior

'Viajeros Cuatro' destaca a última hora de la mañana en Cuatro

La 1

Agrosfera165.000 22,9% Viaje al centro de la tele Presentado por... primera parte 288.000 10,5% Viaje al centro de la tele Inmortales 357.000 10,6% Viaje al centro de la tele Historia de una canción primera parte 428.000 10,9% D Corazón740.000 11,4%

La 2

Fortalezas asediadas El gran sitio de Malta 29.000 3,1% Los conciertos de la 2 Ciclo coral Auralia 42.000 2,9% Medina30.000 1,6% Buenas noticias TV48.000 2,3% Shalom43.000 1,9% Últimas preguntas69.000 2,9% El día del Señor214.000 7,0% Santa misa220.000 7,0% Pueblo de Dios Lauk puk: una carrera de fondo 129.000 3,8% ¡Qué animal! Vulnerables 111.000 3,2% El viajero 48 horas en Vilna 95.000 2,5% El viajero 48 horas en Dublín 95.000 2,3% Flash moda81.000 1,7% El escarabajo verde Escuela de ibis 107.000 1,9% Caminos de Sefarad: diario de una ciclista115.000 1,5% Saber y ganar: fin de semana160.000 1,8%

Antena 3

Los más...54.000 3,9% Los más TV53.000 3,8% La Voz Kids: audiciones172.000 5,8% Centímetros cúbicos107.000 4,3% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Batido de espinacas y aguacate 454.000 9,9% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Manitas a la riojana con arroz 739.000 13,5% La ruleta de la suerte1.220.000 15,9%

Cuatro

Love shopping TV3.000 0,5% ¡Toma salami! Amores de verano 3.000 0,4% ¡Toma salami! ¡Al agua, patos! 24.000 2,7% Volando voy Belmonte, Cuenca 86.000 5,4% Volando voy Sanlúcar de Guadiana 165.000 6,2% Viajeros Cuatro Lanzarote 252.000 7,2% Viajeros Cuatro República Dominicana 495.000 10,2%

Telecinco

Love shopping TV2.000 0,3% Got Talent España79.000 4,6% El precio justo ¡Recibos fuera! 185.000 5,6% El precio justo274.000 6,3% El precio justo485.000 6,7%

laSexta

Equipo de investigación La fiebre del pelo 65.000 7,1% Aruser@s weekend188.000 9,6% Equipo de investigación La fiebre de las criptomonedas 129.000 4,2% Equipo de investigación La fiebre por los pistachos 169.000 4,6% Equipo de investigación Camisetas de fútbol: furor millonario 232.000 4,7%

Informativos

La sobremesa del domingo deja un movimiento claro: Antena 3 cede terreno mientras La 1 avanza. 'Antena 3 noticias 1 fin de semana' pierde 1,1 puntos respecto al domingo anterior, pasando del 20,3% al 19,2%, aunque mantiene el liderazgo de franja. Por su parte, 'Telediario fin de semana 1' sube 1 punto hasta el 14,0%, y 'Telediario fin de semana 2' da el salto más llamativo de la jornada: de un 17,1% a un 19,3%, sumando 2,2 puntos y recortando distancias con la competencia privada. En el tramo más modesto, 'Noticias Cuatro 1' mejora 1,4 puntos hasta el 9,4%, mientras 'laSexta noticias 14h' retrocede ligeramente 0,4 puntos hasta el 6,8%.

En la noche, la tendencia se mantiene favorable a La 1. 'Telediario fin de semana 2' ya había marcado el tono, y 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' aguanta con una subida discreta de 0,5 puntos hasta el 12,7%. 'Informativos Telecinco 21:00' mejora 0,6 puntos respecto al domingo pasado y alcanza el 8,4%. En cambio, 'laSexta noticias 20h' sufre la caída más pronunciada de la noche: pierde 0,9 puntos y se queda en el 4,8%, su peor registro en este tramo comparado con hace siete días.

La 1

Fin de semana 24h106.000 17,7% Fin de semana 24h277.000 16,9% Teled. fin semana 11.259.000 14,0% Teled. fin semana 22.011.000 19,3%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana1.758.000 19,2% Antena 3 noticias 2 fin de semana1.316.000 12,7%

Cuatro

Noticias Cuatro 1693.000 9,4% El desmarque Cuatro 1570.000 6,3% Noticias Cuatro 2540.000 4,7%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00696.000 7,6% Informativos Telecinco 21:00859.000 8,4%

laSexta

laSexta noticias 14h507.000 6,8% La Sexta deportes 1429.000 4,8% laSexta noticias 20h548.000 4,8% La Sexta deportes 2303.000 2,9%

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