La goleada de España a Arabia Saudí arrasa con 7,9 millones y un 55,9%

Audiencias Domingo 21 de Junio de 2026
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Nueva jornada marcada por el fútbol en La 1. El partido entre España y Arabia Saudí, que terminó con un 4-0 para la selección española, arrasa en la tarde con 7,9 millones de espectadores y un 55,9%. El resultado, unido al arrastre posterior de 'Camino a NY', que firma un 31,3%, y del 'Telediario fin de semana', con un 19,3%, impulsa a la cadena pública hasta un sobresaliente 23,7% diario, dejando sin opciones al resto de competidores.
La 1 también consigue imponerse en el prime time gracias a la película "Amenaza en el aire", que lidera con un 15,2% y 1,6 millones de espectadores, mejorando notablemente la oferta emitida en la misma franja hace una semana.
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Por detrás se sitúan el especial de prime time de 'El precio justo' y 'Una nueva vida'. El concurso de Telecinco registra 883.000 espectadores y un 9,1%, mientras que la serie turca de Antena 3 alcanza un 10,1% y 789.000, mejorando en cuatro décimas el dato del domingo anterior.
En Cuatro, 'Cuarto milenio' anota un 6,2% y supera el medio millón de seguidores, aunque cede medio punto en una semana. Por su parte, 'Anatomía de...' pierde tres décimas con "Los Goya del No a la Guerra" y se queda en un 4,9% y 538.000 telespectadores. En La 2, 'Me meto en un jardín' de Mercedes Milá firma un 3,1% y baja un punto respecto al domingo pasado.
Prime time
Película de la semana 1.627.000 15,2%
Cine 630.000 10,7%
Imprescindibles274.000 2,5%
Cine 274.000 2,5%
Me meto en un jardín 328.000 3,1%
Me meto en un jardín 227.000 2,9%
Antena 3 presenta 947.000 8,5%
Una nueva vida789.000 10,1%
Cuarto milenio: arrancando la nave T21491.000 4,6%
Cuarto milenio559.000 6,2%
El precio justo: la casa por la ventana883.000 9,1%
Anatomía de... 538.000 4,9%
Anatomía de... 254.000 2,9%
Late night
- 'Una nueva vida' mejora ocho décimas en el late night de Antena 3
- 'Cuarto milenio' pierde 1,9 puntos en una semana en Cuatro
Estudio estadio: mundial178.000 7,5%
Alhambra: el tesoro del último emirato andalusí70.000 1,7%
Documentos TV 34.000 1,7%
Una nueva vida130.000 5,2%
Cuarto milenio177.000 5,7%
El precio justo321.000 7,4%
El precio justo195.000 8,6%
Anatomía de... 164.000 3,2%
Anatomía de... 97.000 3,3%
La casa del juego de Pokerstars54.000 3,0%
Sobremesa y tarde
- La previa de 'Camino a NY' no destaca en la sobremesa de La 1
- 'Fiesta' aguanta con un 5,1% en Telecinco frente al partido de España en el Mundial
Teledeporte: directo al mundial1.284.000 13,7%
Camino a NY1.187.000 12,6%
FIFA World Cup 20267.451.000 53,9%
Fútbol: Copa Mundial 7.909.000 55,9%
Camino a NY3.414.000 31,3%
Saber y ganar: fin de semana406.000 4,4%
Grandes documentales256.000 2,2%
Una banda muy salvaje 276.000 3,0%
Campos de batalla naturales 261.000 2,4%
Atlántico norte: el océano oscuro 230.000 1,6%
Documentales de la 2218.000 1,5%
Fortalezas asediadas 218.000 1,5%
De tapas por España 343.000 2,9%
La gran aventura de la lengua española 275.000 2,7%
Multicine 839.000 7,2%
Multicine 2 577.000 4,9%
Home cinema 788.000 8,4%
Home cinema 2 295.000 2,2%
Fiesta599.000 5,1%
La Roca318.000 2,7%
Mañana
- 'D Corazón' sube ocho décimas en la mañana de La 1
- 'La ruleta de la suerte' mantiene los datos respecto al domingo anterior
- 'Viajeros Cuatro' destaca a última hora de la mañana en Cuatro
Agrosfera165.000 22,9%
Viaje al centro de la tele 288.000 10,5%
Viaje al centro de la tele 357.000 10,6%
Viaje al centro de la tele 428.000 10,9%
D Corazón740.000 11,4%
Fortalezas asediadas 29.000 3,1%
Los conciertos de la 2 42.000 2,9%
Medina30.000 1,6%
Buenas noticias TV48.000 2,3%
Shalom43.000 1,9%
Últimas preguntas69.000 2,9%
El día del Señor214.000 7,0%
Santa misa220.000 7,0%
Pueblo de Dios 129.000 3,8%
¡Qué animal! 111.000 3,2%
El viajero 95.000 2,5%
El viajero 95.000 2,3%
Flash moda81.000 1,7%
El escarabajo verde 107.000 1,9%
Caminos de Sefarad: diario de una ciclista115.000 1,5%
Saber y ganar: fin de semana160.000 1,8%
Los más...54.000 3,9%
Los más TV53.000 3,8%
La Voz Kids: audiciones172.000 5,8%
Centímetros cúbicos107.000 4,3%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 454.000 9,9%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 739.000 13,5%
La ruleta de la suerte1.220.000 15,9%
Love shopping TV3.000 0,5%
¡Toma salami! 3.000 0,4%
¡Toma salami! 24.000 2,7%
Volando voy 86.000 5,4%
Volando voy 165.000 6,2%
Viajeros Cuatro 252.000 7,2%
Viajeros Cuatro 495.000 10,2%
Love shopping TV2.000 0,3%
Got Talent España79.000 4,6%
El precio justo 185.000 5,6%
El precio justo274.000 6,3%
El precio justo485.000 6,7%
Equipo de investigación 65.000 7,1%
Aruser@s weekend188.000 9,6%
Equipo de investigación 129.000 4,2%
Equipo de investigación 169.000 4,6%
Equipo de investigación 232.000 4,7%
Informativos
La sobremesa del domingo deja un movimiento claro: Antena 3 cede terreno mientras La 1 avanza. 'Antena 3 noticias 1 fin de semana' pierde 1,1 puntos respecto al domingo anterior, pasando del 20,3% al 19,2%, aunque mantiene el liderazgo de franja. Por su parte, 'Telediario fin de semana 1' sube 1 punto hasta el 14,0%, y 'Telediario fin de semana 2' da el salto más llamativo de la jornada: de un 17,1% a un 19,3%, sumando 2,2 puntos y recortando distancias con la competencia privada. En el tramo más modesto, 'Noticias Cuatro 1' mejora 1,4 puntos hasta el 9,4%, mientras 'laSexta noticias 14h' retrocede ligeramente 0,4 puntos hasta el 6,8%.
En la noche, la tendencia se mantiene favorable a La 1. 'Telediario fin de semana 2' ya había marcado el tono, y 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' aguanta con una subida discreta de 0,5 puntos hasta el 12,7%. 'Informativos Telecinco 21:00' mejora 0,6 puntos respecto al domingo pasado y alcanza el 8,4%. En cambio, 'laSexta noticias 20h' sufre la caída más pronunciada de la noche: pierde 0,9 puntos y se queda en el 4,8%, su peor registro en este tramo comparado con hace siete días.
Fin de semana 24h106.000 17,7%
Fin de semana 24h277.000 16,9%
Teled. fin semana 11.259.000 14,0%
Teled. fin semana 22.011.000 19,3%
Antena 3 noticias 1 fin de semana1.758.000 19,2%
Antena 3 noticias 2 fin de semana1.316.000 12,7%
Noticias Cuatro 1693.000 9,4%
El desmarque Cuatro 1570.000 6,3%
Noticias Cuatro 2540.000 4,7%
Informativos Telecinco 15:00696.000 7,6%
Informativos Telecinco 21:00859.000 8,4%
laSexta noticias 14h507.000 6,8%
La Sexta deportes 1429.000 4,8%
laSexta noticias 20h548.000 4,8%
La Sexta deportes 2303.000 2,9%