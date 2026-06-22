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Audiencias La goleada de España a Arabia Saudí arrasa con 7,9 millones y un 55,9%

AUDIENCIAS DOMINGO 21 DE JUNIO

La goleada de España a Arabia Saudí arrasa con 7,9 millones y un 55,9%

Además, en el prime time, "Amenaza en el aire" también logra liderar con un 15,2%. La 1 lidera con un 23,7% la jornada.

La goleada de España a Arabia Saudí arrasa con 7,9 millones y un 55,9%
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Lunes 22 Junio 2026 09:00 (hace 3 horas)

Audiencias Domingo 21 de Junio de 2026

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    23,7%

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    8,9%

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    6,3%

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Nueva jornada marcada por el fútbol en La 1. El partido entre España y Arabia Saudí, que terminó con un 4-0 para la selección española, arrasa en la tarde con 7,9 millones de espectadores y un 55,9%. El resultado, unido al arrastre posterior de 'Camino a NY', que firma un 31,3%, y del 'Telediario fin de semana', con un 19,3%, impulsa a la cadena pública hasta un sobresaliente 23,7% diario, dejando sin opciones al resto de competidores.

La 1 también consigue imponerse en el prime time gracias a la película "Amenaza en el aire", que lidera con un 15,2% y 1,6 millones de espectadores, mejorando notablemente la oferta emitida en la misma franja hace una semana.

Vídeos FormulaTV

Por detrás se sitúan el especial de prime time de 'El precio justo' y 'Una nueva vida'. El concurso de Telecinco registra 883.000 espectadores y un 9,1%, mientras que la serie turca de Antena 3 alcanza un 10,1% y 789.000, mejorando en cuatro décimas el dato del domingo anterior.

En Cuatro, 'Cuarto milenio' anota un 6,2% y supera el medio millón de seguidores, aunque cede medio punto en una semana. Por su parte, 'Anatomía de...' pierde tres décimas con "Los Goya del No a la Guerra" y se queda en un 4,9% y 538.000 telespectadores. En La 2, 'Me meto en un jardín' de Mercedes Milá  firma un 3,1% y baja un punto respecto al domingo pasado.

Mark Wahlberg en la película "Amenaza en el aire"
Mark Wahlberg en la película "Amenaza en el aire"

Prime time

La 1

Película de la semana 1.627.000 15,2%

Cine 630.000 10,7%

La 2

Imprescindibles274.000 2,5%

Cine 274.000 2,5%

Me meto en un jardín 328.000 3,1%

Me meto en un jardín 227.000 2,9%

Antena 3

Antena 3 presenta 947.000 8,5%

Una nueva vida789.000 10,1%

Cuatro

Cuarto milenio: arrancando la nave T21491.000 4,6%

Cuarto milenio559.000 6,2%

Telecinco

El precio justo: la casa por la ventana883.000 9,1%

laSexta

Anatomía de... 538.000 4,9%

Anatomía de... 254.000 2,9%

Escena de 'Una nueva vida'
Escena de 'Una nueva vida'

Late night

  • 'Una nueva vida' mejora ocho décimas en el late night de Antena 3
  • 'Cuarto milenio' pierde 1,9 puntos en una semana en Cuatro
La 1

Estudio estadio: mundial178.000 7,5%

La 2

Alhambra: el tesoro del último emirato andalusí70.000 1,7%

Documentos TV 34.000 1,7%

Antena 3

Una nueva vida130.000 5,2%

Cuatro

Cuarto milenio177.000 5,7%

Telecinco

El precio justo321.000 7,4%

El precio justo195.000 8,6%

laSexta

Anatomía de... 164.000 3,2%

Anatomía de... 97.000 3,3%

La casa del juego de Pokerstars54.000 3,0%

Nicolas Cage, Kerry Knuppe y Ryan Kiera Armstrong en "Camino de la venganza"
Nicolas Cage, Kerry Knuppe y Ryan Kiera Armstrong en "Camino de la venganza"

Sobremesa y tarde

  • La previa de 'Camino a NY' no destaca en la sobremesa de La 1
  • 'Fiesta' aguanta con un 5,1% en Telecinco frente al partido de España en el Mundial
La 1

Teledeporte: directo al mundial1.284.000 13,7%

Camino a NY1.187.000 12,6%

FIFA World Cup 20267.451.000 53,9%

Fútbol: Copa Mundial 7.909.000 55,9%

Camino a NY3.414.000 31,3%

La 2

Saber y ganar: fin de semana406.000 4,4%

Grandes documentales256.000 2,2%

Una banda muy salvaje 276.000 3,0%

Campos de batalla naturales 261.000 2,4%

Atlántico norte: el océano oscuro 230.000 1,6%

Documentales de la 2218.000 1,5%

Fortalezas asediadas 218.000 1,5%

De tapas por España 343.000 2,9%

La gran aventura de la lengua española 275.000 2,7%

Antena 3

Multicine 839.000 7,2%

Multicine 2 577.000 4,9%

Cuatro

Home cinema 788.000 8,4%

Home cinema 2 295.000 2,2%

Telecinco

Fiesta599.000 5,1%

laSexta

La Roca318.000 2,7%

Mañana

La 1

Agrosfera165.000 22,9%

Viaje al centro de la tele 288.000 10,5%

Viaje al centro de la tele 357.000 10,6%

Viaje al centro de la tele 428.000 10,9%

D Corazón740.000 11,4%

La 2

Fortalezas asediadas 29.000 3,1%

Los conciertos de la 2 42.000 2,9%

Medina30.000 1,6%

Buenas noticias TV48.000 2,3%

Shalom43.000 1,9%

Últimas preguntas69.000 2,9%

El día del Señor214.000 7,0%

Santa misa220.000 7,0%

Pueblo de Dios 129.000 3,8%

¡Qué animal! 111.000 3,2%

El viajero 95.000 2,5%

El viajero 95.000 2,3%

Flash moda81.000 1,7%

El escarabajo verde 107.000 1,9%

Caminos de Sefarad: diario de una ciclista115.000 1,5%

Saber y ganar: fin de semana160.000 1,8%

Antena 3

Los más...54.000 3,9%

Los más TV53.000 3,8%

La Voz Kids: audiciones172.000 5,8%

Centímetros cúbicos107.000 4,3%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 454.000 9,9%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 739.000 13,5%

La ruleta de la suerte1.220.000 15,9%

Cuatro

Love shopping TV3.000 0,5%

¡Toma salami! 3.000 0,4%

¡Toma salami! 24.000 2,7%

Volando voy 86.000 5,4%

Volando voy 165.000 6,2%

Viajeros Cuatro 252.000 7,2%

Viajeros Cuatro 495.000 10,2%

Telecinco

Love shopping TV2.000 0,3%

Got Talent España79.000 4,6%

El precio justo 185.000 5,6%

El precio justo274.000 6,3%

El precio justo485.000 6,7%

laSexta

Equipo de investigación 65.000 7,1%

Aruser@s weekend188.000 9,6%

Equipo de investigación 129.000 4,2%

Equipo de investigación 169.000 4,6%

Equipo de investigación 232.000 4,7%

Informativos

La sobremesa del domingo deja un movimiento claro: Antena 3 cede terreno mientras La 1 avanza. 'Antena 3 noticias 1 fin de semana' pierde 1,1 puntos respecto al domingo anterior, pasando del 20,3% al 19,2%, aunque mantiene el liderazgo de franja. Por su parte, 'Telediario fin de semana 1' sube 1 punto hasta el 14,0%, y 'Telediario fin de semana 2' da el salto más llamativo de la jornada: de un 17,1% a un 19,3%, sumando 2,2 puntos y recortando distancias con la competencia privada. En el tramo más modesto, 'Noticias Cuatro 1' mejora 1,4 puntos hasta el 9,4%, mientras 'laSexta noticias 14h' retrocede ligeramente 0,4 puntos hasta el 6,8%.

En la noche, la tendencia se mantiene favorable a La 1. 'Telediario fin de semana 2' ya había marcado el tono, y 'Antena 3 noticias 2 fin de semana' aguanta con una subida discreta de 0,5 puntos hasta el 12,7%. 'Informativos Telecinco 21:00' mejora 0,6 puntos respecto al domingo pasado y alcanza el 8,4%. En cambio, 'laSexta noticias 20h' sufre la caída más pronunciada de la noche: pierde 0,9 puntos y se queda en el 4,8%, su peor registro en este tramo comparado con hace siete días.

La 1

Fin de semana 24h106.000 17,7%

Fin de semana 24h277.000 16,9%

Teled. fin semana 11.259.000 14,0%

Teled. fin semana 22.011.000 19,3%

Antena 3

Antena 3 noticias 1 fin de semana1.758.000 19,2%

Antena 3 noticias 2 fin de semana1.316.000 12,7%

Cuatro

Noticias Cuatro 1693.000 9,4%

El desmarque Cuatro 1570.000 6,3%

Noticias Cuatro 2540.000 4,7%

Telecinco

Informativos Telecinco 15:00696.000 7,6%

Informativos Telecinco 21:00859.000 8,4%

laSexta

laSexta noticias 14h507.000 6,8%

La Sexta deportes 1429.000 4,8%

laSexta noticias 20h548.000 4,8%

La Sexta deportes 2303.000 2,9%

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