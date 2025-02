Por Redacción | |

El mismo día en el que Antena 3 confirmó oficialmente la lista de los nueve concursantes que formarán parte de la duodécima edición de 'Tu cara me suena', Bertín Osborne, uno de sus integrantes, realizaba un paréntesis en su programa de Canal Sur para anunciar su inminente ausencia. Una marcha que se debería a su participación en el talent de Antena 3, a pesar de que el cantante y presentador no lo mencionó en ningún momento.

Bertín Osborne comunica su marcha de 'El show de Bertín' a sus compañeros

"Chicos, un momento de seriedad.", interrumpió Osborne en un momento de la emisión de 'El show de Bertín'. "Me voy del programa", anunció entonces el presentador, ante la aparente sorpresa de sus compañeros, a quienes explicó que

"Voy a dejar este programa durante una temporadita, volveré después, pero el programa sigue", continuó el madrileño. De hecho, Osborne aclaró que "ya os diré en las próximas semanas, porque voy a tardar en irme un tiempecito, a la persona que va a sustituirme". "Yo me voy a hacer otra cosa, no puedo contar más. Pero que sepáis que, dentro de cuatro o cinco semanas, ya me despido oficialmente hasta un tiempecito, unos tres meses", remató el presentador, sin mencionar 'Tu cara me suena'.

Su primer concurso

Con este anuncio, Osborne adelantaba su próxima marcha del formato que presenta en Canal Sur, en pos de la que será su primera experiencia como concursante de un programa. De este modo, el madrileño desaparecerá de la cadena autonómica para volcarse en 'Tu cara me suena', donde compartirá las siguientes semanas con concursantes como Gisela o Goyo Jiménez, siendo el más "veterano" de la edición, frente a su también compañera Melani García, quien concursará como la más joven de la historia del formato al incorporarse unos meses antes de alcanzar la mayoría de edad.