Noche de besos y tocamientos entre Yola Berrocal y Cristian Suescun en 'La casa fuerte': "Me gusta hacértelo"

Jorge Javier Vázquez ya lo anunciaba durante la emisión de 'La casa fuerte': "Este vídeo lo hemos puesto en la reunión y nos hemos quedado con los ojos que se nos salían de la cara. Además, podíamos analizar detalladamente toda la anatomía de Yola Berrocal". Estas palabras provocaban el asombro de los colaboradores en plató ante lo que estaban a punto de ser testigos.

Yola Berrocal y Cristian Suescun viven una noche de besos y tocamientos en 'La casa fuerte'

El vídeo en cuestión al que hacía referencia el presentador tenía como protagonistas a Berrocal y a Cristian Suescun, cuyo acercamiento lleva en boca de todos desde el inicio del reality show. La polifacética artista repetía el masaje al hijo de Maite Galdeano, solo que esta vez de noche, a oscuras y derrochando un erotismo que traspasaba la pantalla. Yola se sentaba encima del concursante mientras este estaba boca abajo, masajeándole la espalda y asegurándole que "a mí me gusta hacértelo".

Pero el tema se iba calentando con los tocamientos, hasta el punto de ver cómo una mano de Suescun se colocaba en las partes íntimas de su amiga. Pero ahí no acaba todo lo que ocurrió en ese rato de pasión, puesto que ambos comenzaron a besarse, algo que Yola Berrocal le confirmaría al día siguiente a Leticia Sabater: "Hacía que no besaba yo con lengua...". Sin embargo, la pasión que inundaba aquella habitación se vio cortada drásticamente por la aparición de Maite Galdeano y Macarena Millán: "¿Qué estáis? ¿En plena faena?", preguntaba la madre de Cristian. Ambos negaban que hubiera ocurrido nada, aunque en su despedida se notaba la tensión sexual no resuelta.

Cristian Suescun niega el beso, pero no mucho

Al día siguiente, algunos de los concursantes estaban comentando lo que ocurrió la noche anterior, entre bromas de si Yola se convertiría en la suegra de Maite, Cristian rápidamente salió a negar que nada de eso fuera a pasar: "Solo hubo masaje. Le tengo mucho, mucho, mucho respeto a mi novia", aseguraba. "La verdad es que tengo ganas de salir y ver a mi novia, que me espera". Pero Sabater no se creía lo que decía el hermano de Sofía Suescun, menos aún cuando Yola le confirmó que hubo beso y se lo contó a Maite.

"Me ha dicho mi amiga Leticia que le ha contado Yola que ha habido beso con lengua", le soltaba la pamplonesa a su hijo. "Sé honesto porque si no, hijo...". Cristian lo negaba todo, asegurando que él no se había enterado y que era Yola la que "quería follar, pero yo no". Este, además, no entendía cómo podían haberse besado si estaba boca abajo. Eso sí, su opinión cambiaba cuando Berrocal representaba subida encima de él cómo ocurrieron los hechos: "Pues igual sí, no lo sé...".