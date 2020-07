Fani y Christofer reciben el resultado del test de embarazo en 'La casa fuerte'

La posibilidad de que Fani Carbajo esté embarazada se ha convertido en el tema de la semana en 'La casa fuerte'. La madrileña ha expresado sus dudas durante días: "Tengo los pezones súper sensibles, se me ha hecho más grande la areola" o "estoy súper sensible y estoy comiendo más que de costumbre" fueron algunos de los indicios. No solo eso, sino que Fani ha estado con nauseas e incluso vomitando. "Me da asco todo, hasta la manzanilla la vomito", reconocía ante Christofer.

Fani Carbajo y Christofer Guzmán, en 'La casa fuerte'

La gala de jueves sirvió para que la pareja saliera por fin de dudas. ¿Están esperando su primer hijo en común o, por el contrario, deberán seguir intentándolo? Jorge Javier Vázquez puso todavía más tensión preguntándole a Fani qué le decía su instinto. "No lo sé, síntomas tengo y me encuentro fatal. Llevo una semana que no me baja la regla pero como estoy pasando más estrés de lo normal puede ser eso o que tenga anemia y me falte hierro. Lo que sé es que tengo la tetas que me van a estallar", respondía la exsuperviviente.

Por su parte, Christofer no podía esconder lo ilusionado que estaba ante la posibilidad e incluso hablaron de los nombres que tenían pensados para su retoño. "Me encantaría que fuese una niña", confesaba el joven. "Si es niña se llamará Valentina porque es un nombre que nos gusta mucho, y si es niño Mario, por su mejor amigo", apuntaba Fani antes de conocer el resultado del test de embarazo.

El resultado del test de embarazo

No fue hasta el final del programa cuando Nuria Marín entregó un sobre a la pareja con los resultados de la analítica. Tras leer la carta se dedicaron una mirada cómplice y una gran sonrisa, pero no soltaron prenda. "Podéis hacer lo que queráis", apuntaba Jorge Javier desde plató. Christofer asentía, pero Fani descartó compartir el resultado de la prueba. "Lo compartiré en privado con quienes yo crea conveniente", expresó con una cara de alegría que el presentador no pasó por alto. "Vemos una sonrisa en la cara de Fani, no se que querrá decir", dijo antes de zanjar el tema hasta nuevo aviso.