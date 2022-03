Bigote Arrocet demanda a Kiko Matamoros por llamarle "Bigote Pinochet": "Me pide 30.000 euros"

Kiko Matamoros se ha visto envuelto en un problema otra vez, y es que el colaborador de 'Sálvame' es conocido por no callarse nunca lo que piensa acerca de todos los temas y personas del universo Telecinco. Matamoros, que recientemente ha expresado la voluntad de querellarse contra su exmujer, Makoke, volverá a los juzgados, esta vez para resolver un asunto relacionado con Bigote Arrocet.

Kiko Matamoros colaborando en 'Sálvame'

La expareja de María Teresa Campos ha decidido denunciar al colaborador debido a que utilizó una intervención en su programa para llamarle "Bigote Pinochet". Él ha evitado volver a hablar del tema, visiblemente afectado por la querella: "Hoy he recibido esta noticia tan mala en lo personal. Y Bigote me pide 30.000 euros". Sin embargo, esto no es nada nuevo, ya que le acusó previamente de admirar la antigua dictadura chilena.

A pesar de todo, el colaborador ha tenido suerte en los pleitos: una vez empezado el año 2022, consiguió ganar una demanda interpuesta por Rocío Carrasco con motivo de unas declaraciones que este vertía sobre ella. Es ahora cuando el colaborador de 'El debate de las tentaciones' busca seguir la buena racha en lo judicial.

Bigote Arrocet, alejado de Mediaset

Hace bastante tiempo que Arrocet no aparece por ningún programa de Mediaset. Desde su última participación en 'Secret Story: La casa de los secretos' donde fue el segundo expulsado, tan solo ha sido cazado por los paparazzis cuando disfrutaba de una comida romántica junto a Bárbara Rey en Málaga, que tampoco ha cuajado, tal y como explicaba Rey en 'Mi casa es la tuya'.