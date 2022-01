Siguen las especulaciones en torno a la posible discusión entre Isabel Pantoja y Agustín Pantoja, que habría acabado con la expulsión de este último de Cantora. En su vuelta a 'Sálvame', Anabel Pantoja se está enfrentando a distintas polémicas como esta, que giran en torno a su familia. La influencer aseguró en el programa de La Fábrica de la Tele que su tío "está en casa".

Kiko Matamoros y Anabel Pantoja, en 'Sálvame'

"A mí no me consta que haya ninguna discusión pero, menos, me aseguran, y además de primera mano, que haya pernoctado fuera de la finca", reveló la colaboradora. Además, Pantoja se dirigió directamente a Kiko Matamoros, quien destapó la información: "Yo te digo sinceramente que no tengo por qué mentirte", le decía.

"Yo entiendo que a determinado miembro de tu familia le interese mentir públicamente y defenderse y decir que no ha pasado nada", le contestaba el colaborador. El tono de la conversación fue subiendo, mientras que Matamoros aseguraba que los hermanos "han estado sin dirigirse la palabra todo el fin de semana". En ese momento, Pantoja estallaba: "¡Es que tu palabra no es la de Dios!", exclamaba enfadada.

"A mi tía se le llena la boca siempre de decir que es su hermano el que está con ella", argumentaba la influencer. Muy enfadada con la insistencia de Matamoros en asegurar que su tía sí que había expulsado a Agustín, Pantoja no pudo quedarse callada: "¿Sabes lo que pasa? Que como no hay ningún puñetero tema personal, tenéis que inventaros cualquier mierda", sentenciaba la colaboradora.

Nuevos problemas a la vista para Isabel Pantoja

Kiko Matamoros soltó otra bomba que podría perjudicar aún más a Isabel Pantoja. "Un grupo de afectados económicamente por tu tía, porque no les ha devuelto el dinero que les pidió prestado en su día, han decidido unirse. Un despacho de abogados prepara, y se presentará en breve, una querella criminal por estafa, por la que se le pueden solicitar otros tres años más de cárcel", informaba el colaborador.

Anabel Pantoja, desconocedora de la información, continuaba arremetiendo: "Yo, la próxima vez que tenga dudas, llamo a Matamoros". Poco después, muy molesta con un comentario del colaborador, afirmó: "Yo llamo a quien me da la gana, hablo de lo que me da la gana. [...] En este programa digo lo que me da la gana", se defendía.