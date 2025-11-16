Por Julia Almazán Romero |

Blanca Romero está viviendo semanas intensas dentro y fuera de 'Bailando con las estrellas', y durante los ensayos de la Gala 10 volvió a situarse en el centro mediático al pronunciarse sobre el accidente de tráfico de Cayetano Rivera. Preguntada por el estado de su exmarido, la modelo respondió con total naturalidad: "Bien, bien, todo bien. Menos mal que no fue un roble, que están protegidos. Las palmeras también, pero no tanto", dijo tirando de humor para rebajar la tensión en torno al suceso ocurrido en Sevilla.

La concursante también aclaró que ella no ha hablado con Rivera tras el accidente: "No he tenido el placer", señaló sin darle más importancia. Sin embargo, confirmó que su hija, Lucía Rivera, sí ha contactado con su padre: "Mi hija sí, claro. Pero yo no le pregunto, porque yo no soy nada cotilla. No me importa". Con esta frase zanjó el tema dejando claro que prefiere mantenerse al margen del revuelo familiar. Para rematar, dijo: "A mí me mola más esta versión de Caye, esta versión macarra".

Blanca Romero en la Gala 10 de 'Bailando con las estrellas'

El asunto no era menor. El fin de semana anterior, Rivera había perdido el control de su vehículo en Alcalá de Guadaíra y se estrelló contra dos palmeras, dejando graves daños en la rotonda. Aunque resultó ileso, el incidente ha generado especulaciones sobre una posible negación a realizarse la prueba de alcoholemia y sobre exceso de velocidad, extremos que deberán aclararse en sede judicial. Mientras tanto, familiares como su propia hija Lucía Rivera ya han salido en su defensa, recordando que "todos somos humanos" y pidiendo no magnificar el accidente.

Blanca Romero entre polémicas y nominaciones

El 'Último baile' de Blanca Romero en la Gala 10

La propia Blanca Romero también venía de otra polémica dentro del concurso,, una decisión que generó malestar entre sus compañeros. La actriz ha reconocido sentirse "odiada", pero asegura que esa sensación le ha dado una fuerza renovada para seguir adelante: "y me ha dado una fuerza maravillosa".

Asimismo, la actriz ha sido protagonista por su salida del grupo de WhatsApp de concursantes. Entre risas, explicó que se marchó porque "así doy más chisme. Odiadme más. No soy nada bienqueda y son muy pesados. No quiero grupos". Esta decisión avivó aún más los comentarios en el plató, donde Jesús Vázquez incluso confesó que la entendía. Finalmente la intérprete, que superó 'El último baile' frente a Manu Tenorio y se convirtió en semifinalista, defendió también su trabajo ante las críticas del jurado, recordó que tiene 50 años y que lleva "trabajando como un soldado" desde la primera gala.