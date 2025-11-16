Por Julia Almazán Romero |

La Gala 10 de 'Bailando con las estrellas' arrancó fuerte con la expulsión de Manu Tenorio, que se jugaba la permanencia frente a Blanca Romero en 'El último baile'. Ambos llegaban nominados tras una semana complicada, pero el desafío final, jive para él junto a María Monedero y tango europeo para ella con Rubén Rodríguez, terminó decantándose por unanimidad a favor de Romero. Los cinco miembros del jurado, Julia Gómez Cora, Pelayo Díaz, Blanca Li, Gorka Márquez e Inmaculada Casal, salvaron a la actriz sin dudarlo.

Blanca Romero, emocionada, reconoció sentirse vulnerable por no contar con el cariño de todos sus compañeros, mientras que Tenorio se despidió con unas palabras de agradecimiento en la que es su segunda expulsión: "Agradezco la valoración positiva de mis compañeros y que han visto mi evolución. La mayor de las virtudes es ser agradecido, y yo estoy muy agradecido por haberme dado esta oportunidad". Su marcha dejó el inicio de la gala cargado de emoción, especialmente después de la polémica salvación de la gala anterior que generó un tenso cruce entre los jurados Gorka Márquez y Julia Gómez.

Nerea Rodríguez en la Gala 10 de 'Bailando con las estrellas'

La noche continuó con el resto de participantes, Anabel Pantoja, Tania Medina, Jorge González, Nerea Rodríguez y Nona Sobo utilizando sus mejores armas para conseguir el apoyo del jurado y del público. Tras el recuento final de votos, la sorpresa llegó por partida doble: Tania Medina y Nona Sobo quedaron en último lugar, convirtiéndose en las nuevas nominadas que deberán enfrentarse en 'El último baile' la próxima semana. Una noticia que Medina recibió visiblemente afectada: "Yo no estoy bien, la verdad. Me afecta porque me llevo muy bien con ella y me da pena que se tenga que ir una de las dos", confesó.

Tania Medina nominada de la Gala 10 de 'Bailando con las estrellas'

Invitada sorpresa y una polémica en el jurado

Cuatro perfiles muy distintos que se han consolidado como concursantes dispuestos a darlo todo en la tarima y que ya tienen su pase asegurado para pelear por la final.

Además de las actuaciones de la noche, la gala recibió a Jessica Bueno como invitada VIP. La modelo dejó atrás la timidez y se atrevió con un exigente porté que arrancó aplausos y elogios del jurado. Por otro lado, la tensión volvió a estallar en la mesa de jueces al revisarse la salvación de Blanca Romero en la gala anterior. Gorka Márquez recriminó a Julia Gómez Cora que su decisión "contradijo" lo que había argumentado inicialmente, generando una pérdida de credibilidad. Gómez Cora respondió visiblemente molesta: "Me duele que hables de pérdida de credibilidad, sobre todo viniendo de ti", defendiendo su criterio y recordando que Romero había tenido mejores puntuaciones globales. El choque dejó claro que la recta final llega cargada de emoción tanto dentro como fuera de la pista.