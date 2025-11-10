Por Julia Almazán Romero |

La noche del domingo 9 de noviembre estuvo marcada por el susto que protagonizó Cayetano Rivera Ordóñez tras sufrir un accidente de tráfico en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Según avanzó Marta Riesco a través de sus redes sociales y posteriormente confirmó la policía a los medios locales, el siniestro tuvo lugar entre las 20:30 y las 21:00 horas, justo a la salida del Real Club Sevilla Golf. El torero perdió el control de la furgoneta negra que conducía y acabó empotrándose contra una palmera situada en el interior de una rotonda, provocando graves daños materiales tanto en el vehículo como en el arbolado.

Las imágenes difundidas por los bomberos de Alcalá de Guadaíra muestran la magnitud del impacto: el frontal del coche completamente destrozado y la palmera partida en dos sobre el suelo. "Esta noche hemos intervenido liberando un vehículo que había quedado atrapado en la rotonda junto a la entrada de la urbanización Sevilla Golf tras haber impactado contra las palmeras de la misma", compartieron los efectivos en su cuenta oficial de X (antes Twitter). Milagrosamente, Rivera salió ileso, protegido por el airbag, y ningún otro conductor o viandante resultó herido.

La furgoneta negra que conducía Cayetano Rivera en el momento del accidente

Además, se ha indicado desde varios medios que el torero habría dado positivo en la prueba de alcoholemia. En 'El programa de Ana Rosa' se ha avanzado que la situación se complicó cuando el diestro abandonó el lugar del accidente y regresó caminando a su domicilio, donde fue localizado más tarde por los agentes. Allí, habría mostrado cierta resistencia a someterse al test.

Cayetano Rivera en el programa de 'Plano General' de RTVE

Un nuevo susto en una etapa personal complicada

El accidente llega después de un verano especialmente agitado para Rivera, que en junio fue detenido en Madrid tras. En aquel momento fue acusado de resistencia y desobediencia a la autoridad, aunque él mismo se defendió asegurando que ". El suceso de ahora reabre el debate sobre el comportamiento público del torero, que recientemente había anunciado su retirada definitiva de los ruedos.

A sus 48 años, Cayetano Rivera atraviesa una etapa de cambios tras poner fin a su carrera taurina, además, de presuntos rumores de reconciliación con la periodista portuguesa María Cerqueira. El accidente, que podría tener consecuencias legales si se confirma la infracción por alcoholemia, se suma a un periodo de tensiones familiares y mediáticas. De momento, el torero no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido, mientras la policía continúa con las diligencias para esclarecer los hechos.