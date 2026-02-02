FormulaTV
El bochornoso discurso de Cristina Tárrega en Telecinco: "No soy nada feminista"

El rumoreado embarazo de Alejandra Rubio ha abierto un debate en 'Vamos a ver' sobre las exclusivas de este tipo.

El bochornoso discurso de Cristina Tárrega en Telecinco: "No soy nada feminista"
©Mediaset España
Por RedacciónPublicado: Lunes 2 Febrero 2026 18:15 (hace 11 horas)

Varios medios de comunicación han publicado el supuesto embarazo de Alejandra Rubio y este asunto se ha convertido en uno de los temas de 'Vamos a ver'. A colación de la bronca de Emma García a Gloria Camila, Patricia Pardo ha empatizado con la presentadora de 'Fiesta', explicando que ella también ha vivido situaciones así con la hija de Terelu Campos.

Aun así, la presentadora de 'Vamos a ver' ha salido también en defensa de Rubio y en la intimidad de una pareja a la hora de anunciar su propio embarazo, algo que ha provocado un debate en plató que ha dejado ver por enésima vez las costuras de Cristina Tárrega. "No pretendo demonizar a ningún compañero, ni mucho menos, pero creo que la evolución de la sociedad está y deberíamos ir de la mano de esa evolución y creo que hay una sensibilidad diferente en el público", empezaba diciendo Pardo.

Patricia Pardo, presentadora de &#39;Vamos a ver&#39;
Patricia Pardo, presentadora de 'Vamos a ver'
"La gente no recibe de la misma manera el titular de 'Fulanita está embarazada' porque somos todos muy feministas para unas cosas sí y para otras no", concluía la presentadora. "Yo soy periodista y, desde luego, persona. Entonces, no soy nada feminista, porque, si me dejo llevar por la corriente...", saltaba Tárrega.

"Es que al final así estamos, que no me dice un piropo nadie por la calle. Ahora resulta que no nos pueden decir un piropo y estamos con la autoestima totalmente hundida", decía la colaboradora de 'Vamos a ver', dando a entender que necesita validación externa por parte de los hombres para sentirse mejor consigo misma.

&#39;Vamos a ver&#39; habla del posible embarazo de Alejandra Rubio
'Vamos a ver' habla del posible embarazo de Alejandra Rubio

En contra y a favor de estos titulares

"Soy mujer y he trabajado alrededor de hombres y he luchado mucho, pero no soy feminista, soy una trabajadora y punto", añadía Cristina Tárrega, mientras Paloma Barrientos sí se declaraba feminista, pero no compartía el hecho de criticar las informaciones que han salido sobre Alejandra Rubio. "Ponga usted una demanda y listo", proponía Barrientos.

