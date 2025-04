Por Redacción |

Los espectadores de ' Tentáculos ', Kiko Hernández , al abordar en el programa el hecho de que ' Tardear ' haya incorporado una sección que muchos consideraron una copia de ' Ni que fuéramos Shhh ', el predecesor espiritual del programa de Ten.

Cristina Tárrega vivió lo que se podría tildar de encerrona en directo. Todo empezó cuando Hernández decidió contactar con Tárrega para comentar en pleno directo que 'TardeAar' había estrenado una sección muy similar al clásico minuto de oro que popularizó 'Ni que fuéramos Shhh'. "Tenemos unas ideas tan buenas que nos las copian", comentaba el colaborador, momentos antes de contactar con Tárrega.

Lo que a primera vista parecía una simple anécdota, se transformó en un encontronazo con indirectas personales y profesionales, demostrando que las heridas que hay entre formatos y excompañeros, todavía están lejos de cerrarse. Ya que, lo que se encontró Kiko Hernández al otro lado del teléfono, fue a una Cristina Tárrega visiblemente molesta.

"Pero Kiko, ¿no tenéis bastante con todo, de verdad? Yo soy feliz por otras cosas", comenzó Tárrega tajante. Fue entonces cuando soltó una pulla contra la profesionalidad del equipo de 'Tentáculos': "Mi profesión no me la tomo como vosotros. Yo no me vuelvo loca con esta jugada vuestra. Yo estoy en otra".

Lo que terminó de tensar la situación fue el momento en el que Cristina Tárrega descubrió que estaba en directo. "Me llamas tú que me estás grabando para ponerlo mañana. Entonces, no me llames para esas cosas. ¿No os dais cuenta de que yo estoy en otra? Yo estoy feliz por lo que estoy feliz. No me llames en directo, Kiko. Te lo pido por favor, porque te lo he cogido porque no veía que eras tú. Dejad de llamarme, dejadme ser feliz. A mí me da igual quién me ponga a parir", sentenciaba Tárrega momentos antes de colgar la llamada.

El momento dejó tanto a Kiko Hernández como al resto de colaboradores perplejos y sin saber muy bien cómo continuar con el programa. Tras la llamada Carlota Corredera intentaba reconducir el programa lanzando un inesperado dardo a Tárrega. "Tengo dos cosas que decir. Me encanta que este programa y sus precursores sean referencia para la cadena de enfrente. Es un motivo de orgullo. Y por otro lado, respecto a Cristina Tárrega: tengo que decir que, como me consta que estaba muy contenta y celebró delante de los compañeros que nos echaban, me he quedado con ganas de preguntarle cómo ha vivido ella lo de ayer de 'La familia de la tele'", decía en referencia a la presentación del nuevo programa de TVE. "Mañana la llamo otra vez", concluía como broma Kiko Hernández.