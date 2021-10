El jueves 28 de octubre, a tan solo tres días de la noche de Halloween, 'Secret Story: La casa de los secretos' centró su séptima gala en la conocida fiesta del terror. Una entrega que, además de contar con los habituales pasajes del terror con los concursantes del reality, también incluyó la implicación de los presentes en plató, Jorge Javier Vázquez incluido, que se disfrazaron para la ocasión. El look del presentador, de hecho, despertó numerosos comentarios y bromas en redes, algo de lo que el catalán quiso hacerse eco durante la gala, con una indirecta a una de sus compañeras de cadena más conocida.

El look de Jorge Javier en la gala de Halloween de 'Secret Story'

Aunque el presentador se mostró con su habitual look elegante, con un traje negro, al comienzo de la gala en la franja de las ocho de la tarde, Vázquez sorprendió a los espectadores cuando, al retomar la cita en el prime time, lució un aspecto muy diferente: el catalán se presentó caracterizado como toda una bruja, luciendo peluca y gafas, además de llevar también calcetines a rayas y zapatos de tacón bajo, que dieron lugar a más de un chascarrillo por su parte.

Antes de que Luca Onestini se convirtiera en el cuarto concursante de la noche en enfrentarse a uno de los pasajes del terror, el presentador quiso hacer referencia a los comentarios que había generado su look. "Sé que hay mucho jaleo en redes y me gustaría aclararlo: Ana Rosa no está presentando hoy el programa", bromeó Vázquez, despertando múltiples carcajadas y aplausos en plató, de los que también se hicieron eco algunos espectadores. "Parece ser que hay mucha confusión, pero no: soy yo", añadió el presentador, tras lo cual recalcó que debían referirse a él como "guape", puesto que era un "bruje".

Ante la duda que hay aclaramos. No, no es @anarosaq #SecretGala7 pic.twitter.com/PEqtdSMLFy — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 28, 2021

Jorge Javier es Lubina y lo sabéis ????????????#SecretGala7 pic.twitter.com/VvyFaps2Vs — Fabián García (@fabianBena20) October 28, 2021

Ni los Gemelier se parecen tanto como JORGE JAVIER Y LA BRUJA ABURRIDA #SecretGala7 pic.twitter.com/AKc8zFPaMn — Juan Alés (@juan_alro) October 28, 2021

JORGE JAVIER: "Me gustaría dejar claro que hoy no está presentando Ana Rosa"



PORFAVOR QUE ME DA ALGO MALÍSIMO QMLELWMWLW #SecretGala7 pic.twitter.com/dfJAIuLi12 — c?rr?squist??????????? (@EndiabladoTV) October 28, 2021

Qué majo Jorge Javier disfrazado de Gema López #SecretGala7 pic.twitter.com/w0KYnVjcrI — RIPPER (Taylor's Version) ?? (@RipperDelano) October 28, 2021

Ana Rosa es la de la derecha. Para las dudas. #SecretGala7 pic.twitter.com/Diyhir2rTu — Sr. Gastako (@Gastako_) October 28, 2021

Jorge Javier aclarando que es él el que está presentando el programa y no Ana Rosa!! No puede parar de vacilarla esta semana ????????????????#SecretGala7 pic.twitter.com/yS5uysYs6n — ElOjoQueTodoLoVe (@ElojoquetodoTV) October 28, 2021

Ana Rosa y Kiko Matamoros hoy echan horas extras ????????#SecretGala7 pic.twitter.com/z6jBQRDA9m — Juan Alés (@juan_alro) October 28, 2021

Jorge Javier aclarando que no es Ana Rosa la que está presentando el programa que es él, es de lo mejor que he oído en mucho tiempo, que jartada de reír.#SecretGala7 pic.twitter.com/4kh60woRGY — Triquiñuela (@Triquiuela5) October 28, 2021

Múltiples parecidos

De hecho, en redes sociales fueron muchos los que disfrutaron con la vestimenta del presentador, a quien compararon no solo con rostros conocidos como la actriz Mamen García o la colaboradora Gema López, sino que también se lo comparó con personajes ficticios como la Bruja Avería de 'La bola de cristal', o la Bruja Aburrida, de la serie 'Las tres mellizas'. Asimismo, el comentario en referencia a la conocida presentadora tampoco pasó desapercibido para los espectadores, muchos de los cuales compartieron sus risas ante dicho comentario por parte de Vázquez.