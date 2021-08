Nueva bronca monumental entre Anabel Pantoja y Rafa Mora en 'Sálvame': "¡Me produces asco!"

Este lunes 9 de agosto, Anabel Pantoja y Rafa Mora han vuelto a protagonizar un enfrentamiento en 'Sálvame'. El valenciano ha provocado la furia de la colaboradora al recordar que Kiko Rivera llamó a su tío Agustín Pantoja "okupa", algo que no le ha sentado nada bien y provocaba el abandono de la influencer en directo.

Rafa Mora y Anabel Pantoja en 'Sálvame'

"Yo a la familia de ellos no los toco. Estoy hasta aquí de 'la Mora', tienes mucho cachondeo y eres muy pesado", le reprimía la sobrina de Isabel Pantoja a su compañero. "Deja a mi tío, me sienta fatal que estés nombrándolo siempre", le decía Anabel Pantoja mientras le mandaba a "tomar por saco". "No insultes, que porque tienes un documental te piensas que eres alguien y no eres nadie", contraatacaba el tertuliano.

La monumental bronca entre ambos colaboradores iba en aumento y Nuria Marín no lograba relajar el ambiente. "¡Envidioso! Que no tienes documental. Yo no voy de nada. ¿A quién se le ve más reventado? ¿A mí o a él?, apuntaba la autora de "El plan de Sálvame para curvys". Mientras, el valenciano le remarca que solo es la "prima de" y la sobrina de Isabel Pantoja y que era mucho más "humilde" en sus inicios en televisión.

"Me produces asco"

Aunque la presentadora dio paso a la publicidad, la pausa del programa de La Fábrica de la Tele no fue suficiente para ambos, que nada más volver a antena volvían a enzarzarse en directo cuando el extronista afirmó que si Anabel Pantoja cortase la relación con su tía en un año "estaría pidiendo pan", un comentario que terminaba con su paciencia.

"Asco, es que me produces asco. Cuando él venga me quedo sin trabajo. Hay que jugar y dar show, no provocar. Provocador. Me tiene hasta el mismísimo", decía tajante la colaboradora. "Yo no voy a pedir el pan a nadie, tengo a mi madre, a mis amigos, mi trabajo y mis empresas", añadía. ¿Firmarán la paz ambos colaboradores?