La dura bronca de Toñi Moreno a Avilés: "¿Por qué tenemos que recordarle a Fani esa mierda una y otra vez?"

El 28 de agosto, Fani Carbajo y Christofer Guzmán iban a celebrar su esperado aunque controvertido enlace. Sin embargo, tal y como ella contaba en su visita a 'Viva la vida' el pasado día 23, la celebración ha tenido que ser anulada a causa del alto número de contagios por coronavirus que se están registrando en las últimas semanas.

José Antonio Avilés y Toñi Moreno en 'Viva la vida'

Uno de los temas que siempre salían a la palestra cuando se hablaba de la boda era el hecho de que hubieran invitado a rostros famosos de la televisión cuando apenas tenían relación con ellos. Discutiendo este tema en plató y con Christofer por videollamada, surgió a modo de broma que José Antonio Avilés no estaba invitado pese a que había estado en 'Supervivientes' con Fani.

Christofer se defendía con que tilda su relación de montaje, a lo que Avilés llenó la recámara para soltar sus habituales dardos: "Las perlitas que yo suelto las suelto porque me da la gana y porque opino de la forma que a mí me sale de dentro", comenzaba. "Como hay una parte de ti y de lo que has vivido en televisión que no te gusta que te recuerden, yo no te la voy a recordar esta tarde". Sin embargo, este comentario se le volvía en contra, pues el resto de personas de plató no entendían "a qué viene esto".

La reprimenda de Toñi Moreno

"Te pasas a veces con las cosas", le reprendía Fani. "Me he pasado yo y se ha pasado todo Telecinco con lo que vivisteis en 'La isla de las tentaciones'", decía alterado el colaborador. A raíz de este comentario, el plató se convertía en un gallinero, momento en el que Toñi Moreno tomaba las riendas. "¿Por qué tenemos nosotros que recordarle esa mierda una y otra vez? Porque eso es un golpe bajo y es una manera muy mala de defenderte".

"Si yo hubiese querido, y los que estáis aquí me conocéis, le hubiera contestado de una determinada forma", afirmaba Avilés, quien pasaba a coger el teléfono móvil mientras el invitado hablaba. Carbajo le pedía que lo dejara y tuviera educación, palabras que terminaban por enfadar al colaborador. "¿Tú me vas a dar lecciones de educación? ¿Vuestra relación me va a dar a mí lecciones de educación? Vamos a tener la fiesta en paz". Tras esto, Avilés imitaba el grito de "¡Estefanía!", llevándose las quejas del resto de colaboradores.