Bryan Cranston pone fecha a su retiro de la actuación: "Mi mujer se lo merece"

Por Pedro Xosé Martínez Gómez |

Bryan Cranston lleva cuatro décadas trabajando sin descanso en la industria cinematográfica y de la televisión. Además, desde su papel protagonista en la aclamada serie 'Breaking Bad', emitida entre 2008 y 2013, no ha parado de formar parte en producciones de todo tipo, tanto como actor como director, guionista y productor. Por este y otros motivos, el actor de 67 años ha decidido retirarse temporalmente en 2026 de su trabajo ante la cámara y de todas sus otras actividades empresariales, según ha compartido en una entrevista con British GQ.

Bryan Cranston en 'Your Honor'

El principal motivo de su retiro es, con la que lleva casado desde 1989. ". Eso le ha dado tremendos beneficios, pero también. Es algo que quiero nivelar, se lo merece", afirma el actor.

Su plan es mudarse durante al menos seis meses a otro país, probablemente Francia, y pasar el tiempo cuidando el jardín y cocinando junto a su mujer. "Quiero vivir esa experiencia. Hacer excursiones, encender la chimenea y beber vino con nuevos amigos. Y no leer ningún guion", confiesa Cranston. El actor dice que se lo tomará como un descanso, como una pausa en la que dejará de pensar en el trabajo.

El hecho de que tenga que planear un retiro temporal con tres años de antelación indica lo ocupado que el actor se encuentra actualmente. Cuando llegue el momento de retirarse, Cranston venderá su parte de la marca de mezcal llamada Dos Hombres que posee junto a Aaron Paul, coprotagonista de 'Breaking Bad', y cerrará temporalmente su productora Moonshot Entertainment. A pesar de todo, el actor ha dicho que su retiro no será definitivo, así que podremos esperar volver a verlo en pantalla en el futuro.

Los descansos de los actores y actrices de Hollywood

No es la primera vez que un actor o actriz anuncia que se tomará un descanso de este tipo. La práctica es de lo más habitual, sobre todo entre las celebrities más exitosas que pueden permitirse parar unos años y regresar luego como si nada hubiera pasado. Entre los "descansos" más sonados del momento destaca el de Tom Holland, actor que interpreta actualmente a Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, que se encuentra en estos momentos en medio de un retiro de un año tras finalizar su trabajo en la miniserie de Apple TV+ 'The Crowded Room'. Otros casos similares son el de la premiada actriz Jennifer Lawrence, que tuvo un parón de dos años antes de implicarse en 'No mires arriba'; o el de Emma Watson, la cual apareció por última vez en "Mujercitas" en 2019.