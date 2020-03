Así ha sido el reencuentro entre María Teresa Campos y Ana Rosa Quintana: "Yo me fui de aquí sin quererme ir"

Telecinco está de celebración. Las cadenas privadas cumplen 30 años desde que vieran la luz en nuestro país y, por eso, la primera de Mediaset ha organizado toda una serie de eventos para conmemorar la fecha. Uno de ellos ha corrido a cargo de 'El programa de Ana Rosa', el cual lleva 15 temporadas de éxitos en antena. Sin embargo, antes de él hubo otros, como 'Día a día', el cual conducía María Teresa Campos. Por eso, qué mejor que juntar a las dos presentadoras de espacios tan míticos para repasar cómo es eso de ser la reina de las mañanas.

Ana Rosa Quintana y Teresa Campos juntas en 'El programa de Ana Rosa'

"Yo me fui sin quererme ir". Así comenzaba María Teresa Campos a narrar su salida de Telecinco, algo que parece que aún le pesa. "El día que me fui de aquí, durante la mesa de debate político, me fui al baño, porque me notaba una cosa en la tripa y me dijo un compañero: 'Teresa, es un herpes'. Y así ingresé en Antena 3", desvelaba la presentadora para demostrar cómo le llegó a afectar su salida.

María Teresa Campos quiso profundizar todavía más en su cambio de cadenas y apuntó aunque fue una marcha voluntaria, sí que estuvo un poco forzada: "Me fui porque se me han dado mal los negocios. Porque a mí se me ofreció entrar en la producción del programa, pero soy incapaz de hacerle eso a la gente que trabajaba conmigo", desveló la profesional, algo que fue, por su parte, un poco cuestionado por Ana Rosa Quintana: "¿Pero tú tenías una participación, no?", preguntó, algo que obtuvo un "no" rotundo por respuesta. "Es que soy tonta, la gente cree que soy muy lista, pero soy tonta", zanjaba la Campos para quitar hierro al asunto.

Proyectos que vienen

También hubo tiempo para charlar sobre futuros proyectos profesionales. María Teresa ha dejado muy claro que no quiere jubilarse. "A mí me llena mucho la vida tener algo que hacer", apuntaba. Sobre qué es eso que se trae ante manos, no obstante, se ha mostrado más cauta, ya que, según ella, "los proyectos mientras no se firman no son nada". Sin entrar en más detalle, dejaba un caramelito en el aire: "Esta es una semana importante". Justo la del 30 aniversario de Telecinco.

Joaquín Prat, por su parte, aducía a otra de las variables que la han podido favorecer para emprender nuevos proyectos, el haber "soltado lastre" y, aunque no hizo mención expresa a ese "lastre", una de las colaboradores sí preguntó expresamente por Edmundo Arrocet. "Ahora que tienes más tiempo para ti, tendrás más tiempo para tu yo profesional", lanzaba a modo de guiño el copresentador.