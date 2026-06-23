Camilla, ganadora de 'MasterChef 14' tras imponerse a Annie en la gran final

Por Fidel Conejero |

Camilla ya forma parte de la lista de ganadores de 'MasterChef'. La concursante italiana se alzó con la victoria en la gran final de la decimocuarta edición del talent culinario de La 1 tras imponerse a Annie en el último duelo de la noche. De esta forma, toma el relevo de Gabriela Hinojosa, vencedora de la edición anterior, y pone el broche a más de tres meses de competición.

La final estuvo marcada por una última prueba en la que las dos duelistas tuvieron que elaborar un menú completo compuesto por entrante, plato principal y postre. Para convencer al jurado, Camilla apostó por una propuesta muy personal inspirada en tres lugares fundamentales de su vida: Ibiza, Italia y Cataluña.

Su propuesta comenzó con "Para el mal, el mar... y para el bien, también", un guisat de peix con sashimi de mero, patata aliñada, aceite de limón y crujiente de arroz. La concursante dedicó esta elaboración a su marido y a la etapa que ambos han compartido en Ibiza. Para el plato principal, con "Raíces", viajó gastronómicamente hasta Italia con unos ñoquis rellenos de ricota y parmesano con crema de setas y corteza de queso, una propuesta vinculada a sus orígenes y a la relación con sus padres.

La propuesta concluyó con, una reinterpretación del tradicional, uno de los postres más conocidos de la gastronomía catalana. Con esta última elaboración quiso homenajear tanto a la familia de su marido como a sus dos hijos, protagonistas de buena parte de su discurso durante la final.

Camilla y Annie en la gran final de 'MasterChef 14'

Un duelo final marcado por las raíces familiares

Frente a ella estuvo Annie, que construyó su menú alrededor de La Rioja y de la ciudad de Calahorra. Su propuesta arrancó con una versión renovada de la tradicional menestra riojana, un plato que utilizó para rendir homenaje a su madre y a la cocina familiar con la que creció.

Como principal apostó por una elaboración titulada "Ciervo con sabores del bajo monte" con lomo de ciervo con gel de zurracapote, aire de tomillo y fondo del propio ciervo, mientras que el menú concluyó con un postre basado en la combinación de chocolate y menta. Al igual que su rival, Annie quiso que cada uno de sus platos estuviera ligado a su historia personal y a las personas que han marcado su vida.

La decisión final quedó en manos del jurado formado por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz Mas y Marta Sanahuja, que contó además con la participación especial de Joan Roca durante la valoración de los menús. Tras la degustación de las propuestas, los jueces destacaron el nivel mostrado por ambas finalistas antes de tomar la decisión definitiva.

Finalmente, fue Pepe Rodríguez el encargado de anunciar el veredicto y proclamar a Camilla como ganadora de 'MasterChef 14'. La aspirante italiana, de 33 años y afincada en Ibiza, sucede así a Gabriela Hinojosa en el palmarés del programa. Además del trofeo, recibe un premio de 100.000 euros y publicará próximamente su propio libro de recetas. Tanto ella como Annie continuarán además su formación gastronómica en el Basque Culinary Center.