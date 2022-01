Las Campanadas, 'Antena 3 Noticias' y 'El hormiguero', lo más visto de diciembre

Ya despedido el año 2021, es momento de analizar las emisiones más vistas del mes de diciembre y cómo se han desarrollado las audiencias a lo largo del duodécimo mes del calendario occidental. Para ello, consultamos el exhaustivo informe elaborado por Dos30', donde es posible observar lo más destacado de diciembre. De esta manera, las Campanadas de Antena 3 se coronan como lo más visto del mes, seguido de las de La 1, que junto al especial de José Mota, aportan algo de variedad a una lista copada por emisiones de la cadena principal de Atresmedia.

Cadenas generalistas y emisiones más vistas

Cadenas generalistas y emisiones más vistas

Siguiendo la estela de lo que ocurrió en noviembre, Antena 3 se mantiene líder en el mes de diciembre con un 13,8%, aunque en comparación al periodo anterior, la cadena de San Sebastián de Los Reyes pierde -0,6 puntos. Por su parte, Telecinco se aleja un poco más de Antena 3, firmando un 13,2 de promedio y dejándose -0,8 puntos en un mes. Por su parte, La 1 firma un 9%, restando también -0,4 puntos. LaSexta (6,4%) y La 2 (3,1%) son las únicas que mejoran respecto al mes de diciembre y Cuatro se queda en un 5,1%.

Respecto a las emisiones más vistas en abierto, como suele ser habitual en el mes de diciembre, las Campanadas han copado los primeros puestos del ranking, siendo las de Antena 3 las más vistas, seguidas de las de La 1. El especial de José Mota y el resto de programación en Nochevieja de La 1 se cuelan en una lista totalmente naranja, donde los informativos de Antena 3, 'Pasapalabra' y 'El hormiguero' con las visitas de Mariano Rajoy y Alejandro Sanz son lo más destacado de diciembre.

Cadenas autonómicas y emisiones más vistas

Cadenas autonómicas y emisiones más vistas

En el mes de diciembre, muchas cadenas autonómicas han mejorado respecto al mes de noviembre. TV3 se mantiene como la más vista de diciembre, subiendo +1,2 puntos y llegando al 14,4% de cuota de pantalla. En segunda posición se coloca Aragón TV con un 11,6%, aumentando +0,6 puntos. Canal Sur (9,2%) y Telemadrid (5,2%) también suben, +0,8 y +0,6 puntos, respectivamente. En cuanto a las emisiones más vistas de las autonómicas, se repite lo ocurrido en las generalistas y las Campanadas de Televisión Canaria, gracias al huso horario, son las que alcanzan un mayor share, llegando al 57%. Por su parte, las de TV3 anotaron 35,2%. Los informativos de Aragón TV, TV3 y ETB2 también destacan.

Cadenas de pago y emisiones más vistas

Cadenas de pago y emisiones más vistas

El deporte, y más concretamente el fútbol, vuelve a llevarse el pez al agua en el terreno de las cadenas de pago. En diciembre, Movistar LaLiga lidera con un 7,1% de cuota de pantalla, subiendo un punto entero respecto a noviembre. En segunda posición, AXN y Fox se encuentran conun 3,2%, aunque la primera experimenta una subida de +0,3 puntos y la segunda una leve pérdida de -0,1 puntos. TNT se mantiene con un 2,7% en la cuarta posición y Calle 13 cierra el top 5 con un 2,3%. El fútbol vuelve a dominar en las emisiones más vistas de pago, siendo el Sevilla-Barcelona del 21 de diciembre de 2021 lo más visto del mes con un 50,1% de share y 1.222.000 espectadores. La Fórmula 1 en Dazn y 'La Casa del Futbol' acompañan a los partidos de la Liga Española en el ranking.

¿Quién lidera por grupos?

¿Quién lidera por grupos?

En el ranking de grupos audiovisuales, el orden se vuelve a mantener respecto al mes de noviembre, pero la cuota de pantalla de cada uno de ellos se ha visto modificada en todos ellos excepto en Vocento, que repite un 2,3%. Por su parte, Atresmedia pierde -0,5 puntos y anota un 27,4%, Mediaset resta un punto entero y se queda en un 26,6%. RTVE se deja -0,1 puntos y se mantiene en tercera posición con un 14,5%. Forta, la única que consigue mejorar respecto al mes pasado, sube +0,4 puntos y firma un 8,7%, mientras que Unidad Editorial se queda en un 2,6%, también perdiendo lo mismo que RTVE, -0,1 puntos. De esta manera, los tres grupos audiovisuales predominante suman el 68,5% de share.

¿Quién lidera por targets, días y franjas?

¿Quién lidera por targets, días y franjas?

En el mes de diciembre, el reparto de targets detalla que Antena 3 es la cadena líder entre los hombres con un 11,9%, en los adultos de entre 45-64 años (13,4%) y en los mayores de 65 años (16,7%), mientras que Telecinco es la opción predominante entre las mujeres con un 16,2% y también lo es de los adultos jóvenes de entre 25-44 años con un 13,3%. Respecto el liderazgo por franjas y días, destacar que está muy repartido entre las cadenas principales de Atresmedia y Mediaset. Telecinco se hace con la mañana (14,5%), la tarde (14%) y el late night (15%), mientras que Antena 3 consigue la sobremesa (15,5%) y el prime time (15,1%). No obstante, a lo largo de la semana, Antena 3 se impone a Telecinco de lunes a viernes, mientras que Telecinco consigue el sábado y los domingos se van para las cadenas de pago.

¿Quién lidera por comunidades?

¿Quién lidera por comunidades?

En cuanto al reparto de las comunidades autónomas, se repite el mismo que el mes de noviembre excepto por una de ellas: La Rioja, que pasa a ser naranja. De esta manera, Antena 3 reúne a 9 regiones mientras que Telecinco se hace con 7. Por su parte, y como viene siendo habitual, Cataluña es la única comunidad autónoma en la que TV3 se impone a las cadenas generalistas.

Realities, talents y talk shows más vistos

Realities, talents y talk shows más vistos

En el último mes del año, la novena edición de 'Tu cara me suena' ha sido el talent/reality más visto con un 19,4% de promedio de tres de sus emisiones. No obstante, el ranking está lleno de emisiones de Telecinco, colándose 'La Voz' y 'MasterChef Junior' en ellas. Entre los de la cadena de Mediaset destaca 'Planeta Calleja' y 'Got Talent España'.

Concursos más vistos

Concursos más vistos

No es ninguna sorpresa que 'Pasapalabra' encabece la lista de los concursos más vistos del mes de diciembre. El formato presentado por Roberto Leal ha conseguido una media de 21,5% en sus 23 emisiones. 'La ruleta de la suerte' y '¡Boom!' demuestran que los concursos son algo que Antena 3 maneja a la perfección. 'El cazador' de La 1 y 'Saber y ganar' de La 2 también llaman la atención.

Series más vistas

Series más vistas

En cuanto al ámbito de ficción televisiva se refiere, nos topamos con que 'Infiel', la serie turca de Antena 3 es la más vista de diciembre con un 14,5% de share en sus cuatro emisiones. La cadena de Atresmedia también cuenta con la presencia de 'ACI: Alta Capacidad Intelectual', 'Tierra amarga' y 'Amar es para siempre', 'Los protegidos: El regreso' e 'Inocentes' en el ranking. Telecinco tan solo tiene 'Besos al aire' mientras que La 1 cierra la lista con 'HIT', 'Servir y proteger' y 'Dos vidas'.

Películas más vistas

Películas más vistas

El cine en el mes de diciembre ha estado marcado por el cine español gracias a la película "Si yo fuera rico" en Telecinco, que anotó un 17% y reunió a 1.951.000 espectadores. Por su parte, La 1 se hace con seis de los diez puestos del ranking gracias a grandes películas como "Ava", "Megalodón" o "Jurassic World: El reino caído".

Emisiones más vistas en diferido

Emisiones más vistas en diferido

La 1 se vuelve a poner en la primera posición de las emisiones más vistas en diferido gracias a, en esta ocasión, 'MasterChef Junior'. La película "Si yo fuera rico" y 'La isla de las tentaciones' destacan entre las de Telecinco mientras que 'ACI: Alta Capacidad Intelectual' es la emisión en diferido más vista de Antena 3, completando así el top 5.

¿Cuánto hemos visto la tele?

¿Cuánto hemos visto la tele?

El consumo de televisión en diciembre vuelve a subir, aunque levemente, respecto al mes de noviembre. En esta ocasión, sumamos 214 minutos, superando la media de los últimos seis meses. No obstante, si comparamos con el diciembre del año pasado, es necesario destacar que en 2021 la cifra se reduce, ya que en 2020 fueron 230 minutos, contando -16 minutos menos respecto al año pasado.

Evolución de la publicidad en televisión

Evolución de la publicidad en televisión

Tras un mes de noviembre en el que las campañas llegaron a 3.034, el mes de diciembre ha bajado a 2.940 campañas, aunque la ocupación sí ha aumentado en comparación al mes anterior. No obstante, es necesario destacar que si comparamos con diciembre de 2020, tanto la ocupación publicitaria como el volumen de campañas en televisión han mejorado.