Can Yaman ficha por Secuoya Studios para protagonizar su primera serie en español

Por Julia Almazán Romero

Secuoya Studios ha confirmado el fichaje de Can Yaman como protagonista de su nueva serie original, un thriller romántico de ocho episodios que supondrá el primer proyecto en español del actor turco. Conocido por títulos como 'Sandokan', 'El Turco' o 'Viola come il mare', el intérprete da así un paso decisivo en su carrera al incorporarse a una producción rodada en España. El reparto, que contará con caras muy reconocibles del audiovisual español, se anunciará en las próximas semanas.

Por su parte, el propio Can Yaman reconoció que esta nueva oportunidad le ha hecho mucha ilusión: "Trabajar por primera vez en España es una experiencia muy especial para mí". Además, comenta que siempre ha sentido conexión con el público español, lo que convierte a esta nueva serie en "un sueño hecho realidad". El actor no duda en agradecer a Secuoya Studios por confiar en él para protagonizar su nueva apuesta que él mismo define como "una producción que combina emoción, acción y una gran calidad artística".

Can Yaman protagoniza 'El hombre equivocado'

La serie está creada por Eduardo Galdo ('La encrucijada'), quien comparte créditos en la producción ejecutiva junto a Lele Portas, y contará con Ángela Obón ('4 estrellas') y Daniel Corpas ('Cuando nadie nos ve') como guionistas. La historia sigue a un agente secreto traicionado que pasa de héroe nacional a fugitivo y que deberá limpiar su nombre mientras lucha contra una conspiración que amenaza con robar las arcas del Estado. En medio del caos, el amor se convertirá en su mayor debilidad o en su única salvación.

Can Yaman se entrena para ser Sandokán

Secuoya Studios apuesta por los galanes de telenovela

A través de sus redes, Yaman compartió su entusiasmo por esta nueva etapa y reveló que ha pasado meses perfeccionando su español para afrontar el reto con solvencia.

El fichaje de Can Yaman refuerza la estrategia de expansión internacional de Secuoya Studios, dado que no es el único de ese perfil que se ha unido a sus producciones. William Levy, otra gran figura de las telenovelas conocido por su papel en 'Café con aroma de mujer', protagoniza otro de los nuevos proyectos de la productora española, 'Bajo un fuego'. Esta película, que da continuidad al universo presentado en 'Bajo un volcán', se une a las nuevas apuestas de Secuoya Studios junto con la serie de Yaman.