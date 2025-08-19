La expansión global de Secuoya Studios

Por Alejandro Rodera |

Secuoya Studios ha emprendido su particular conquista global. El estudio de contenidos, lanzado a comienzos de 2021 bajo el paraguas de Secuoya Content Group,a través de series de ficción, proyectos unscripted y títulos cinematográficos.

Para ello, la iniciativa liderada por Brendan Fitzgerald echó raíces al otro lado del Atlántico con oficinas en Los Ángeles y Miami, que se sumaban así a las sedes de su matriz en México, Perú, Colombia, Chile, Doha, Dubái, Madrid y Granada. Desde esos enclaves, rebosantes de talento, se ha tratado de potenciar el desarrollo de grandes propiedades intelectuales en español, con vistas a explotar su rendimiento en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

'La encrucijada' ha recalado en el prime time de Antena 3 y en Disney+

Algunos de los frutos de este esfuerzo financiero y creativo han sido la comedia 'Supernormal' o el ambicioso blockbuster 'Zorro', que abrieron el camino al thriller psicológico 'Matices', el drama 'La encrucijada' o el thriller 'Terra Alta', que han demostrado la vocación de colaborar con socios tan relevantes como Movistar Plus+, SkyShowtime, Prime Video, RTVE o Atresmedia.

Sin embargo, estos proyectos son tan solo la punta de un iceberg con una amplia base, cimentada sobre varios centros estratégicos de desarrollo (o pods) con una misión y una jerarquía muy definidas. Al frente de cada pod se encuentra un productor ejecutivo, quien lidera un equipo multidisciplinario compuesto por un jefe de desarrollo y un coordinador de ficción. A medida que se van incorporando nuevos pods, su estructura se va adaptando a las necesidades del mismo. De esta manera, el estudio tiene en marcha, al mismo tiempo, varios proyectos, acelerando los tiempos sin que se resienta la calidad.

El equipo de Secuoya Studios en Iberseries & Platino Industria

Apuesta internacional

A través de esta estrategia, Secuoya Studios puede gozar de una ubicuidad muy codiciada en una industria cada vez más globalizada y aliarse con talentos independientemente de su origen. Como resultado, se potencia la diversidad creativa y se garantiza el enfoque internacional de la compañía, que ha ido engrosando esta ambiciosa telaraña con varios fichajes.

En otoño de 2024, Secuoya Studios anunciaba una ronda de acuerdos que daba buena muestra de sus aspiraciones: el guionista, escritor y productor Juan Matías Carballo, con experiencia en Argentina, España, México y Estados Unidos, se unía a la empresa para crear nuevos proyectos; la productora Mónica Aguirre, fundadora de Black Sheep Productions, irrumpía como pieza clave en América Latina, donde se augura un progreso sustancial, sobre todo en México y Colombia; y el showrunner Sergio Cánovas, showrunner y director de 'Matices' y socio de StellarMedia, se presentaba como un lazo de unión entre España y el mundo anglosajón tras haber desempeñado buena parte de su carrera fuera de nuestro país.

"Estamos reforzando nuestro equipo creativo para abarcar distintos estilos y enfoques. Cada uno aporta una perspectiva única, lo que nos permite tener una visión diversa y global de nuestros proyectos", expresaba Brendan Fitzgerald, CEO de Secuoya Studios, en la pasada edición de Iberseries & Platino Industria, durante la cual se sintetizó tanto el plan corporativo como el de producción.

"Queremos hacer un mix. Quizá tener una mitad de fórmulas comprobadas, propiedades intelectuales como libros superventas, con un talento top asociado y un alto nivel de producción y otra parte de historias con componentes diferentes como, por ejemplo, 'Mi reno de peluche', que era una producción local, con talento nuevo y fue un éxito rotundo porque su historia era diferencial e importante", aseguraba Aguirre, sin cerrar ninguna puerta a quienes tengan un proyecto en mente: "Estamos dipuestos a escuchar. Buscamos esas historias que viven y conectan con la audiencia".

Miguel Bernardeau es el 'Zorro' de Secuoya Studios

En cuanto a la infraestructura que aporta un coloso como Secuoya, que ha impulsado el masivo hub Madrid Content City y acostumbra a prestar sus servicios a partners internacionales, Carballo ponía en valor su impacto en el desarrollo creativo: "Proyectos que, por su complejidad, serían difíciles de desarrollar en otro lugar, encuentran en Secuoya el respaldo necesario para avanzar. No solo en producción y distribución, sino también en términos de tiempo, algo crucial para crear proyectos complejos".

"Secuoya Studios ofrece el 360. Puedes rodar porque tienen luces, cámaras, todo tipo de equipos, efectos especiales, postproducción, pero sobre todo platós. Y además España es un lugar que ofrece unas ventajas fiscales que no ofrecen otros países", aportaba Cánovas, que aprovechará esos recursos para cumplir con su objetivo primordial dentro de la empresa: sacar adelante contenido en inglés.

"Mi trabajo en inglés ha sido algo natural, y ahora, con Secuoya, podemos desarrollar proyectos de gran escala en este idioma. Estoy trabajando en un thriller psicológico que transcurrirá entre Londres y España, con un equipo internacional que sorprenderá", añadía Cánovas, cumpliendo así con una hoja de ruta que pasa por "ser agnósticos a nivel de idiomas".

De hecho, Secuoya Studios ya ha sellado una alianza vital para remar en esa dirección: un acuerdo con la productora londinense BlackBox Multimedia para coproducir series premium destinadas a plataformas y canales de Reino Unido y España. De este modo, la compañía se adentra en un mercado trascendental para desarrollar contenido in situ, aproximándose, paso a paso, a su meta de producir el 30% de su repertorio en idiomas distintos al español, y, sobre todo, avanza en una aventura que no entiende de fronteras.

