La faceta seductora de José Antonio Canales Rivera nunca ha sido un secreto en los platós de televisión. Antes de que el torero entrara en 'Secret Story: La casa de los secretos', salía a la luz una infidelidad a su exnovia Isabel. Tiempo después, 'Sálvame naranja' mostró las supuestas conversaciones íntegras con su "amante" Estefanía.

Canales Rivera, en 'Sálvame naranja'

La mujer asegura que el colaborador le mandaba mensajes con "con proposiciones subiditas y explícitas", por lo que el programa decidió mostrarle los pantallazos. Muy enfadado, Canales quiso adelantarse a la información: "A estas alturas, que estoy intentado poner en orden todas mis cosas, y sobre todo mi cabeza y mi estado de ánimo, después de lo que llevo pasado durante 5 meses, sentarme aquí a ponerme a ver esto, que ya ha pasado hace 6 meses, para hacerme daño gratuito...", comenzaba.

"Si seguís por ahí, protocolo de abandono. Yo no tengo ninguna necesidad más de seguir aguantando esto", decía. El torero aseguró que él fue el "único responsable" de las "estupideces" que le hicieron perder su hogar y a la persona que amaba. "He pagado y he llevado mi penitencia. Ahora que empiezo a estar bien, a disfrutar de otras cosas, no me da la gana de que me tengan que soltar esto en un programa de televisión", añadía.

Canales abandona el ruedo

Al comienzo del espacio, Canales aseguraba que no le iba a "decir al programa lo que tiene que hacer": "Yo sé lo que voy a hacer, yo me voy a ir". Dicho y hecho, al final de la tarde, el torero abandonó el plató cuando el formato de La fábrica de la tele decidía emitir las declaraciones de la mujer. Minutos antes, el colaborador mostraba su enfado cuando la calificaban como su "amante".