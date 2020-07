Estas son las canciones de la gira "Díselo a la vida" de 'OT 2020'

Por fin se desvelan todos los secretos de 'Díselo a la vida' la gira con la que los concursantes de 'OT 2020' quieren hacernos disfrutar de su directo. Debido a las nuevas medidas de seguridad en este tipo de espectáculos, los fans del talent de Televisión Española pudieron disfrutar del concierto en directo también desde casa, una solución muy aplaudida por todos aquellos que no se querían perder la esperada cita.

Concursantes de 'OT 2020' en el escenario

Cuatro conciertos en dos días que no dejarán indiferentes a nadie, ya que las sorpresas son diferentes en cada espectáculo. Invitados y colaboraciones aparte, los fans aplauden la forma en la que los concursantes se han subido al escenario para darlo todo y dejar claro que la generación 2020 del talent ha llegado pisando fuerte, interpretando tanto las canciones más relevantes de la edición como presentando por primera vez en un escenario de esas dimensiones sus nuevos trabajos en solitario.

Las interpretaciones en solitario y dúos estás muy bien repartidos para que cada concursante tenga su espacio en el escenario y pueda reencontrarse con sus fans, tanto presentes en el Wizink Center, donde se celebró el concierto, como con todos aquellos que quisieron disfrutarlo a través del streaming con la entrada digital o la entrada de público virtual. Por supuesto, sin dejar de lado las mejores grupales interpretadas en las galas del concurso.

Lista de canciones presentadas:

1. Ill be there for you - Grupal

2. Me sabe a sal - Jesús

3. Historias robadas - Nick

4. Fugitivos - Bruno

5. Don't start now - Nia y Eva

6. Tusa - Anaju

7. Fugaces - Gerard y Roi

8. Mienteme lento – Eli

9. Al santo equivocado - Ariadna

10. Call me maybe – Samantha y Flavio

11. Genius – Hugo

12. Me iré ft. Vonzo Band – Anaju

13. Sin más - Samantha

14. Como una gota - Rafa

15. Death of a bachelor – Flavio

16. Forever young - Grupal

17. Sinmigo - Bruno y Maialen

18. 8 Maravillas - Nia

19. Salté - Anne

20. Calma - Flavio

21. RIP - Anaju, Nia y Samantha

22. Lets twist again - Eva

23. Demonios – Hugo

24. Oxitocina - Maialen

25. Qué sabrá Neruda - Javy

26. Señorita - Hugo y Anaju

27. Dumb - Eva

28. Say something - Nia

29. Díselo a la vida – Grupal

30. Sonrisa - Grupal