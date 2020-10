Leticia Sabater muestra cómo ha quedado su cara tras someterse a un rejuvenecimiento de párpados

Leticia Sabater es una asidua a las operaciones estéticas como más de una vez nos ha demostrado con su reconstrucción del himen o su liposucción para marcarse los abdominales. Aprovechando un año carente de bolos, la artista ha decidido someterse a una blefaroplastia, es decir, un rejuvenecimiento de los párpados, que consiste en la eliminación de la piel sobrante de los párpados superiores y la extirpación de las bolsas de grasa de los inferiores.

Leticia Sabater muestra los resultados de su operación en 'Sábado deluxe'

La cantante acudió a 'Sábado deluxe' para hablar de sus retoques estéticos y enseñar cómo ha sido el cambio. Al quitarse las gafas de sol, mostraba los ojos hinchados y con marcas, consecuencia de que, tal y como ella explicaba, solo hubieran pasado dos días desde la operación cuando la blefaroplastia necesita 15 días de reposo. Así, aseguraba que dentro de unos días "estaría guapísima".

Sin embargo, Rafa Mora advertía un pequeño detalle en su mirada que la responsable de "La salchipapa" aclaraba: "Si veis que se me va un pelín este ojo es porque los ojos ahora están cansados y llenos de puntos". Jorge Javier Vázquez le preguntaba acerca de cuántos años se había quitado con esta última visita a los quirófanos, a lo que ella aseguraba que entre las carillas, los párpados y las manchas del sol había rejuvenecido en torno a 10 años.

La reciente muerte de su hermana

Hace tan solo unos días, Silvia Sabater, la hermana de Leticia, fallecía a causa de un infarto. Muchos se preguntaban por qué se encontraba hablando de sus operaciones en 'Sábado deluxe' con la recién tragedia a sus espaldas. "Esta entrevista la tenía ya cerrada hace dos semanas y la he retrasado lo que he podido. Soy una profesional y si tengo un trabajo firmado y pendiente lo voy a hacer", justificaba la ganadora de 'La casa fuerte', que comentaba que la productora no le había puesto ningún problema para retrasar la entrevista una semana. Además, comentaba que para ella había sido muy duro perder a su hermana, pues ha supuesto un shock que nadie en su familia se podía imaginar.