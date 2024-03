Por Daniel Parra |

Además de contar con las visitas de Marta Flich, Asraf Beno, Lucía Sánchez, o Carmen Borrego, y con el anuncio de Rosa Benito como su nueva colaboradora, el programa del 1 de marzo de '¡De viernes!' tuvo como invitado a Carlos Lozano. El presentador repasó su trayectoria, primero como modelo, y después como rostro televisivo, y su paso como concursante de 'Supervivientes' o como conductor de 'Operación Triunfo'. "Tienes que tener los pies en el suelo", señaló Lozano al rememorar el éxito de audiencias del talent que por aquel entonces se emitía en La 1.

Carlos Lozano en '¡De viernes!'

, el que se lo crea está equivocado y acaba muy mal, porque luego acaba con depresiones", insistió. El presentador comenzó a referirse a algunos compañeros de profesión:. "¿No estarás hablando de nadie en concreto, no?", bromeó Santi Acosta , que se abrazó con Lozano. El entrevistado siguió con su argumentación: "Yo creo que hay mucha gente que no debería estar, y hay gente que no está y debería estar"., señaló Lozano.

El conductor de programas como 'El precio justo' o 'Granjero busca esposa' opinó sobre el funcionamiento de la televisión actual: "Antes, cuando hacías televisión, si el programa no funcionaba, a la mierda el programa. Ahora no, ahora te mantienen un programa con una audiencia muy baja y a tirar". Según Lozano, este problema "aburre a la cadena, al público y a todo el mundo". Sin embargo, el invitado quiso quitarle culpa a los presentadores actuales y volvió a señalar a los directores de contenidos que no están actualizados y "que se tiran toda la vida hasta que se jubilan": "Hay gente joven que tiene ideas maravillosas y que hacen una televisión activa y buena".

La emoción de Carlos Lozano al hablar de su hija

Además de tratar su carrera profesional, Carlos Lozano habló sobre su vida personal en '¡De viernes!', y se refirió a su hija Luna en un vídeo grabado anteriormente: "Estoy muy orgulloso de ella, es ideal, es una niña muy buena, muy buena persona, muy inteligente... Es que se me cae la baba, qué te voy a contar de mi hija". "Ella puede tener una educación ahora que yo no he tenido. Y se me salta la lágrima", dijo visiblemente emocionado Lozano. Preguntado sobre si cree que ha sido un buen padre, Lozano contestó entre lágrimas: "Creo que sí, ella dice que sí. Creo que he hecho lo que he podido con ella y lo haré. Al final, estoy dando lo que yo nunca he tenido".