Carlos Lozano podría mantener una relación con Mayka, de 'La isla de las tentaciones 2'

Tras un tiempo alejado del foco mediático, el presentador de televisión Carlos Lozano vuelve a ser noticia. Su exnovia Miriam Saavedra ha sido la encargada de ponerle de nuevo en la palestra y es que según ha afirmado la "reina inca", este estaría manteniendo una relación sentimental con Mayka Rivera, participante de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones'. Un bombazo que pese a haber sido ya negado por el propio Lozano, ella sigue manteniendo, tal y como hemos podido comprobar este viernes 16 de octubre en 'Sálvame'.

Carlos Lozano y Mayka Rivera

La peruana ha conectado en directo con Jorge Javier Vázquez y su equipo para dar más detalles del presunto idilio amoroso entre Lozano y Mayka. "Nunca lo conté con mala intención, pero creo que él lo niega por vergüenza ya que ella no está haciendo un papel bonito en el concurso", ha afirmado esta, recordando así que la chica le está siendo infiel a su novio Pablo con el tentador Óscar, con el que incluso ha llegado a mantener relaciones sexuales dentro del programa de Telecinco.

Gema López por su parte no ha dudado en lanzarle un contundente zasca a Saavedra que no ha sentado demasiado bien a esta. "¿Por qué le tiene que dar vergüenza estar con Mayka y no le ha dado nunca vergüenza estar contigo? ¿Por qué con ella sí y contigo no?", ha afirmado la colaboradora, recordándole que ella también ha sido protagonista de infinidad de polémicas. "Son dos casos muy distintos porque nosotros dos al final nos metimos en unos asuntos complicados juntos" ha intentado justificarle la "reina inca" en su conexión con 'Sálvame'.

Los mensajes de Lozano y Mayka

Paralelamente, el programa ha emitido también unas declaraciones recogidas a Lozano. Este se ha mostrado especialmente molesto con las declaraciones de Saavedra y ha dejado muy claro que todo es falso. "Miriam se inventa muchas cosas, es como 'Alicia en el país de las maravillas' (...) no sé por qué se lo inventa", ha afirmado este, dejando claro que no conoce en persona a Mayka y mucho menos mantiene una relación sentimental con ella. "Ella me empezó a seguir en Instagram y me dijo que me admiraba (...) hemos hablado un par de veces por ahí y ya está (...) no nos conocemos en persona", ha sentenciado. ¿Será cierta la versión de Lozano o realmente oculta su idilio con la chica tal y como defiende Saavedra?