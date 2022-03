La expulsión de Nissy Lahr de 'Secret Story: La casa de los secretos' la noche del domingo 27 de febrero despertó multitud de críticas en redes por parte de la audiencia, al igual que acusaciones de tongo de las que la propia concursante se hizo eco en redes sociales. Unas quejas que, por descontado, llegaron a oídos del programa, por lo que Carlos Sobera aprovechó su primer cara a cara con Lahr en la gala del jueves 3 de marzo para dejarle las cosas muy claras.

Carlos Sobera habla sin tapujos con Nissy en 'Secret Story'

"Sé que has dicho que, una vez que tú te has ido, la casa se ha quedado superaburrida. Has dicho que está llena de muebles de segunda mano, usados y podridos", apuntó Sobera, al comienzo de la gala. "Como mucha gente en su interior en esa casa", apuntó Lahr, ante lo que el presentador defendió que "eso es lo que has dicho y yo digo: ¡viva el mobiliario, y la madre que lo parió completo, de 'Secret Story'! Porque tras la marcha de Nissy, la casa está que hierve. Se han vivido sin duda, los mejores días de toda la edición". Tras una breve pausa, sin embargo, Sobera volvió a dirigirse a la ahora exconcursante, después de agradecer "a todos por haberos interesado por mí, lo digo de corazón" a raíz de su contagio de Covid-19. "Todos sabemos que, cuando hay un reality o un programa, se disparan los rumores, empieza a haber todo tipo de afirmaciones y suele haber incluso muchas acusaciones de tongo", arrancó Sobera.

El vasco acusó entonces a Lahr de que "has hecho acusaciones al programa de tongo con respecto a las votaciones y también has llegado a decir que has visto a Adrián rompiendo una puerta". Además, "en nombre del programa y del mío propio" Sobera abordó el tema de las votaciones: "hubo más de medio millón de votos. La votación no fue ajustada para nada, Nissy: un 44,5% de los votantes te eligió a ti, es decir, que del más de medio millón de votos, casi 250.000 personas te eligieron a ti". "La gente tenía muy claro que quería que tú te marcharas de la casa. Esto fue así, nos pongamos como nos pongamos y no puedes tener con esa cuestión ninguna duda y, mucho menos, hacer una acusación de tongo", aseguró el presentador, quien concluyó con una rotunda pulla hacia Lahr. "Y segundo, ¿viste romper la puerta a Adrián? Casi estoy por decirte que igual sí, pero como viste en su momento a Carmen empujar a Elena", lanzó Sobera.

"Has sido una concursante fabulosa"

"Ten en cuenta que, si pasa algo así, inmediatamente la organización del programa interviene, porque para eso somos muy escrupulosos. Porque vosotros estáis concursando de verdad", añadió el presentador, antes de apuntar a "otra polémica que siempre está ahí en las redes y que tú también lo has puesto de manifiesto: ¿por qué hay imágenes que se emiten e imágenes que no?". "Vamos a aclarar una cosa: el programa tiene derecho, y además lo hace por el público, de vez en cuando, de no emitir imágenes porque son de muy mal gusto, porque son groseras, ofensivas", declaró Sobera.

El presentador remató la polémica apuntando que "lo hemos hecho contigo, con Brenda también y con Carmen, Adrián, Colchero... y lo haremos las veces que sean necesarias para salvaguardar la dignidad del programa y del espectáculo, que pretendemos que sea lo más edificante posible". "Para que veas que también tengo un lado agradable, te digo: has sido una concursante fabulosa. Lo único que espero a partir de hoy, es que estés a la altura de las circunstancias", remató el vasco, poniendo la cara amable al encuentro, en el que Lahr se mantuvo en silencio, atenta a sus palabras.