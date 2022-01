Telecinco emitió el jueves 20 de enero una nueva entrega de 'Secret Story: La casa de los secretos' al estilo de las citas de 'Última hora', tras el encuentro entre el FC Barcelona y el Athletic Club de Bilbao. Carlos Sobera estuvo acompañado entonces por Lidia Torrent, quien debutaba como nueva presentadora del formato, y tuvo la oportunidad de charlar con los cuatro primeros nominados de la edición, entre ellos, Carmen Nadales. Fue entonces cuando el presentador cuestionó la impresión que la cordobesa compartió sobre la escasa relación con muchos de sus compañeros.

Carlos Sobera charla con Carmen en 'Secret Story'

"Llegaste con ilusión a la casa de los secretos y, de repente, te encontraste con una sorpresa no precisamente maravillosa y fue que la gente decidió nominarte el primer día. ¿Cómo te has sentido?", planteó Sobera, al comenzar su breve conversación con Nadales, haciendo referencia a su "precoz" nominación directa el mismo día del estreno de la edición. "Me he venido un poco abajo, pero creo que también he remontado. He tenido mis días, no sé. Es un vaivén de emociones continuo", confesó la cordobesa. "Quiero que seas sincera: echando la vista atrás, ¿piensas que la audiencia se ha podido equivocar contigo?", preguntó el presentador, ante lo que la concursante admitió que "quiero creer que sí, que tampoco me odien tanto".

Además, Sobera quiso saber si la cordobesa creía que la decisión de la audiencia le había "podido perjudicar de cara a tus compañeros, que te hayan empezado a ver de una forma equivocada", algo con lo que Nadales se mostró de acuerdo "porque yo creo que se me están achacando cosas o personalidades que no tengo. No me considero tan prepotente como creen". El presentador recordó también la fuerte discusión que la nominada había protagonizado con Nissy Lahr, momento en el que el vasco apostó por que "repasando todo, habrás llegado a la conclusión de que podéis haber estado un poco más moderadas". "Quería pedir perdón desde aquí, sobre todo a mi familia, porque me descontrolé. No me esperaba esa situación y creo que lo vi demasiado forzado", reconocía entonces Nadales.

"Ha surgido el distanciamiento"

"Eso te honra", elogió Sobera, antes de plantear a Nadales si "te sientes sola, poco entendida en este momento". "Tengo a Rafa, que es mi mayor apoyo. Alatzne también está ahí y ahora también Álvaro, pero es verdad que estamos como apartados. Pero tampoco tengo intención de involucrarme", admitió la concursante. "Bueno, te sientes apartada, u os habéis apartado un poquito vosotros mismos, ¿no?", dejó caer entonces el presentador, ante lo que la cordobesa apuntó que se daban "un poco las dos cosas, porque a mi parecer, me han puesto ya una etiqueta desde primera hora y creo que yo misma me he ido distanciando". "Ha surgido el distanciamiento", opinó Nadales, quien recibió entonces los mejores deseos del vasco, puesto que "nadie sabe qué va a pasar". "Aunque fueras nominada por el público el primer día, puede que te salves", comentó el presentador, en su despedida.