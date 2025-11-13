Por Julia Almazán Romero |

Carlota Corredera se ha sentado con Arnau Martínez en 'Chico de revista' para conceder una entrevista en la que se moja con todo. A lo largo de casi una hora, la presentadora desgrana los momentos más duros de su carrera, desde su salida de 'Tentáculos' hasta el desplome de Mediaset, pasando por conflictos personales y profesionales que aún la remueven.

En primer lugar, la gallega se sincera sobre cómo recibió la noticia de que María Patiño sería la que presentara de lunes a jueves 'No somos nadie' y ella pasaría a hacerlo solo los viernes : "En un primer momento, para mí fue un jarro de agua fría, lógicamente, pero no por ego sino por necesidad económica. Presentar un día en Ten a mí no me da para vivir". Aun así, señala que aquella sacudida le abrió nuevas puertas: "De una crisis salen oportunidades".

Otro de los temas que Arnau Martínez puso sobre la mesa y Corredera no dudó en responder fue la mala situación de audiencias de Telecinco. La presentadora rechaza rotundamente el discurso que la señalaba, a ella, a 'Sálvame' y a la serie documental de Rocío Carrasco, como responsables de la caída del share y tacha esa corriente de opinión de "bulo machista": "Me parece tan mezquino intentar vender que hacer ese tipo de televisión fue lo que hizo bajar las audiencias de Mediaset. Es tan de niño chico, está entre la mezquindad y la inmadurez". Defiende que la historia ha demostrado lo contrario: "Estoy fuera desde hace más de tres años, 'Sálvame' se lo cargaron al año siguiente y ahora están en mínimo histórico. (...) Se ha demostrado que no éramos el problema".

Su distanciamiento con Terelu Campos

La entrevista también deja espacio para asuntos dolorosos que aún pesan en su mochila. Corredera confiesa quey asegura que tiene "bastante cerrado ese duelo", pero no le gustaría removerlo porque hay "cosas muy dolorosas". En ese contexto, se menciona a Paolo Vasile y ella da a entender que fue él quien tomó la decisión de apartarla: "Curiosamente la persona que entiendo que tomó la decisión de que yo dejase de presentar en Mediaset, muy poquito después de que él tomase la decisión de que yo desapareciese,".

La gallega tampoco rehuye hablar del conflicto que mantiene con Terelu Campos, al asegurar que está "dolida y perdida". Explica que ha cuidado mucho de ella a lo largo de los años, pero siente que la reacción de la colaboradora no ha estado a la altura: "No me gusta ese tipo de persona que no agradece jamás lo bueno que dices de ella, pero cualquier cosa que digas que va contra el discurso habitual le parece fatal". Además, añade que si la mayor de las Campos no es capaz de levantar un teléfono para agradecer nada "tampoco lo levantas cuando te enfadas".