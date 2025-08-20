María Patiño y Carlota Corredera presentarán 'No somos nadie', la secuela de 'Ni que fuéramos' y 'Tentáculos'

- 'Traitors: El debate' Programa 2
En las últimas horas, las cuentas de Canal Quickie han lanzado una campaña teaser que muestra imágenes acompañadas de un "No", anticipando que se avecina un nuevo proyecto. Ahora ya podemos confirmar cuáles son los planes de la productora liderada por Óscar Cornejo y Adrián Madrid, que preparan su regreso a la pequeña pantalla desde su "pisito" con un nuevo formato.
María Patiño junto a los colaboradores de 'Ni que fuéramos Shhh' en el piso-plató de Canal Quickie
Ni 'Ni que fuéramos Shhh' ni 'Tentáculos' tienen previsto su regreso a la televisión o al streaming. Según informa PocoPasaTV y ha podido confirmar FormulaTV, La Osa Producciones prepara 'No somos nadie', un magacín diario que se emitirá por las tardes en Ten y podrá seguirse a través de Canal Quickie a partir del lunes 1 de septiembre de 2025. Este espacio dedicado a la actualidad y el corazón reunirá lo mejor de sus dos predecesores, con los ingredientes que les permitieron crear una ruidosa comunidad de fieles en redes sociales. Curiosamente, hereda el título del programa de radio que presentó Pablo Motos en M80 Radio entre 2002 y 2007, que fue el germen de lo que después sería 'El hormiguero'.
María Patiño y Carlota Corredera vuelven al "pisito"
Tras su complicada etapa en 'La familia de la tele', María Patiño volverá a la pequeña pantalla como presentadora de 'No somos nadie' en Ten, en sus entregas de lunes a jueves. La periodista liderará nuevamente un formato de La Osa Producciones (antes La Familia de la Tele), tras su experiencia en 'Sálvame', 'Socialité', 'Ni que fuéramos' y el magacín vespertino de Radiotelevisión Española.
Pero no lo hará sola: Carlota Corredera se encargará de conducir la emisión de los viernes, manteniendo vivo el espíritu de 'Tentáculos'. Además, estarán rodeadas de algunos de los rostros más icónicos de su universo catódico, con Kiko Matamoros y Belén Esteban como principales colaboradores.
Carlota Corredera presentará 'No somos nadie' en su edición de los viernes
Como ya adelantaba la nota de prensa de la despedida de 'Tentáculos', el regreso de la productora en septiembre será un nuevo punto de partida, cargado de novedades, secciones inéditas, nuevas caras y contenidos explosivos que mantendrán intacta la esencia genuina y sin filtros que el equipo sabe ofrecer.