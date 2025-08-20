María Patiño y Carlota Corredera presentarán 'No somos nadie', la secuela de 'Ni que fuéramos' y 'Tentáculos'

Por Redacción | |

'Ni que fuéramos Tentáculos' se despidió de la audiencia entre lágrimas el lunes 30 de julio de 2025. Una despedida que no terminaba de dejar claro si era un adiós o un hasta luego. Lo que sí estaba confirmado es quediarios en directo. Pero quedaba en el aire si sería con una segunda temporada de ' Tentáculos ' o con el regreso de ' Ni que fuéramos Shhh ', que finalizó cuando arrancó la fugaz aventura de ' La familia de la tele ' en La 1.

En las últimas horas, las cuentas de Canal Quickie han lanzado una campaña teaser que muestra imágenes acompañadas de un "No", anticipando que se avecina un nuevo proyecto. Ahora ya podemos confirmar cuáles son los planes de la productora liderada por Óscar Cornejo y Adrián Madrid, que preparan su regreso a la pequeña pantalla desde su "pisito" con un nuevo formato.

María Patiño junto a los colaboradores de 'Ni que fuéramos Shhh' en el piso-plató de Canal Quickie

Ni 'Ni que fuéramos Shhh' ni 'Tentáculos' tienen previsto su regreso a la televisión o al streaming. Según informa PocoPasaTV y ha podido confirmar FormulaTV, La Osa Producciones prepara 'No somos nadie', un magacín diario que se emitirá por las tardes en Ten y podrá seguirse a través de Canal Quickie a partir del lunes 1 de septiembre de 2025. Este espacio dedicado a la actualidad y el corazón reunirá lo mejor de sus dos predecesores, con los ingredientes que les permitieron crear una ruidosa comunidad de fieles en redes sociales. Curiosamente, hereda el título del programa de radio que presentó Pablo Motos en M80 Radio entre 2002 y 2007, que fue el germen de lo que después sería 'El hormiguero'.

María Patiño y Carlota Corredera vuelven al "pisito"

Tras su complicada etapa en 'La familia de la tele', María Patiño volverá a la pequeña pantalla como presentadora de 'No somos nadie' en Ten, en sus entregas de lunes a jueves. La periodista liderará nuevamente un formato de La Osa Producciones (antes La Familia de la Tele), tras su experiencia en 'Sálvame', 'Socialité', 'Ni que fuéramos' y el magacín vespertino de Radiotelevisión Española.

Pero no lo hará sola: Carlota Corredera se encargará de conducir la emisión de los viernes, manteniendo vivo el espíritu de 'Tentáculos'. Además, estarán rodeadas de algunos de los rostros más icónicos de su universo catódico, con Kiko Matamoros y Belén Esteban como principales colaboradores.

Carlota Corredera presentará 'No somos nadie' en su edición de los viernes

Como ya adelantaba la nota de prensa de la despedida de 'Tentáculos', el regreso de la productora en septiembre será un nuevo punto de partida, cargado de novedades, secciones inéditas, nuevas caras y contenidos explosivos que mantendrán intacta la esencia genuina y sin filtros que el equipo sabe ofrecer.