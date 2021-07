Rocío Flores ha sido una de las que más ha celebrado la salvación de Olga Moreno en 'Supervivientes'. La madrastra de la colaboradora se enfrentaba a Tom Brusse por hacerse con un hueco en la final del reality y, finalmente, el televoto decidió que quien debía continuar en el programa era Moreno. Flores publicó en Instagram su reacción a la hora de conocer el veredicto, donde se la veía muy emocionada.

Rocío Flores, emocionada por la salvación de Olga Moreno

La colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' publicó un vídeo a sus stories de Instagram mientras veía la gala con su hermano David Flores, al que se abrazaba dando saltos después de conocer que iba a continuar en el programa. "No tenemos palabras para agradeceros a todos y cada uno de vosotros vuestro apoyo diario, vuestras muestras de cariño y, sobre todo, vuestro compromiso", agradeció Flores.

"Desde el martes que estuvo aquí, estaba temblando, de nervios y lleva tres días nerviosísima, nos decía que mucho más nerviosa que en su concurso, que cuando la tenían que expulsar a ella", compartía una de las tertulianas de 'El programa del verano'. Los colaboradores han comentado que para la familia Flores era más que el resultado de un concurso, haciendo referencia al enfrentamiento con Rocío Carrasco.

Dos bandos

Isa Pantoja ha comentado que Tom Brusse no solo contaba con el apoyo de sus seguidores, sino que también tenía el voto de los que estaban a favor de Rocío Carrasco. "Era la batalla entre un bando y otro", explicó la colaboradora. Joaquín Prat no ha dudado en condenar esto último: "Mezclan las cosas y no juzgan solo el concurso de Olga, sino juzgan a Olga por todo lo que se ha dicho en la docuserie".