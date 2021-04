La noche del miércoles 28 de abril, Telecinco volvió a retomar la emisión de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', enmarcado por un programa a cargo de Carlota Corredera. Una cita que la presentadora arrancó con un alegato contra las continuas críticas contra Rocío Carrasco por su testimonio, en el que incluyó hasta una pequeña pulla a Miguel Bosé, además de un mensaje directo a la hija de la protagonista de la producción, Rocío Flores, quien pidió que se emitiera el testimonio de su madre al completo, al contrario de lo que decidió la productora y la propia Carrasco.

Carlota Corredera, durante su alegato antes de la emisión del octavo episodio de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'

La presentadora arrancó la emisión asegurando que lo que recogía el episodio de la noche era "la parte más dramática de esta historia y la que más le ha costado revivir". "Va a ser muy difícil no revolverse al ver cómo una madre recuerda los malos tratos de su hija de quince años", añadió Corredera, tras lo cual apuntó a que "imagina que tu hija se ha convertido en el brazo ejecutor de tu verdugo". "Desgraciadamente, sin esa parte de la historia, tan dura, no se entiende el resto", aseguraba Carlota, para después señalar que "hay detalles muy duros, que no alteran el relato general" que no iban a ser emitidos por decisión de la dirección del documental y Rocío Carrasco, "para proteger públicamente a su hija, Rocío Flores". "¿Es necesario contar que las veces que la cabeza de Rocío fue golpeada contra la pared? ¿Queremos escuchar la descripción detallada de las horas previas a su ingreso en el hospital, con múltiples lesiones? Nosotros creemos que no, y ella, tampoco", declaró la presentadora, antes de aclarar algunas cosas.

"La mayoría de esos detalles ya son, desgraciadamente, públicos", reconoció Corredera, haciendo referencia a la sentencia judicial que condena a la joven Flores, "publicada por distintos medios". "Hemos pasado de el 'no cuentes nada' al 'cuéntalo todo', y eso nos despista un poco", reconoció Carlota, quien tachó esa actitud de "muy de negacionista". "El virus no existe, pero no me pongas un médico al teléfono para discutirlo", lanzó la presentadora, como una pulla directa a la entrevista de Bosé con Jordi Évole. La gallega señaló que, "desde que empezamos a contar la historia de Rocío Carrasco, los negacionistas de la tele, radio y prensa, se empeñan cada día en meterla en un círculo muy perverso". "Si no habla, es porque tiene algo que esconder, si lo hace, es por dinero. Si se asegura que no es por dinero, los mismos dicen que es por venganza", declaró Carlota, que criticó también que "si se dice que su exmarido la maltrataba, se quiebra la presunción de inocencia si ninguna sentencia lo confirma; si prueba con una sentencia que su hija la maltrató, entonces es mala madre porque, contar eso, no se le hace a una hija".

"Lo único que hacen, es el ridículo"

"Si habla tranquila y serena, es una insensible; pero si llora, es una farsante. Si cuenta una historia en una grabación, no es valiente; pero si da la cara en directo, se la machaca igualmente", prosiguió Corredera, implacable, para después señalar que había gente que incluso "cuestiona que el color de su traje es demasiado alegre". "Están sometiéndola al mismo juego macabro psicológico que la ha llevado al colapso", defendió la gallega, quien añadió que "deben creer que así ganan siempre, pero lo único que hacen, es el ridículo". "Luego están los del 'pero', una palabra tan pequeña que lo cambia todo e invalida lo anterior. Es el 'pero' de la hipocresía, que pone en duda a una víctima", manifestó Carlota.

La presentadora deseó entonces que "ojalá todas las mujeres maltratadas pudieran dar su testimonio como Rocío Carrasco. Estaríamos más cerca de acabar con esta lacra". "No es no. Sin peros", recalcó Carlota, quien adelantó que, en el episodio, "hay un brevísimo momento en el que se entiende que Rocío Flores se da cuenta de que su padre la está manipulando". "Es el único momento en el que su madre se atreve a enseñarle un correo electrónico que lo prueba. Ojalá lo que se cuente esta noche ayude a construir un futuro distinto", concluyó Corredera, antes de mandar un mensaje directo a Rocío Flores. "Si quieres ver los fragmentos eliminados, nos tienes a tu disposición, cuando quieras, para mostrártelos en la más absoluta intimidad, fuera de las cámaras", afirmó Carlota.