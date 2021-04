La tarde del domingo 25 de abril, los colaboradores de 'Viva la vida' abordaron una vez más el tema candente de la actualidad: el documental de Rocío Carrasco. Tras la entrevista de la madrileña el pasado miércoles y la emisión del adelanto del episodio ocho, en el que la hija de Rocío Jurado narra el crudo enfrentamiento que vivió con su primogénita, Rocío Flores. Una nueva entrega cuya emisión, junto con las siguientes, podría estar en peligro, según afirmó Diego Arrabal en el programa presentado por Emma García.

Diego Arrabal habla en 'Viva la vida' del documental de Rocío Carrasco

"El domingo pasado dije que peligran estos capítulos y, en este mismo momento, peligran más que nunca", aseguraba el colaborador, quien desveló que "hay movimientos judiciales que así lo avalan". "Rocío Flores está tremendamente mal, muy, muy mal", afirmó Arrabal, muy seguro. "Creo que esto no es un juego. Evidentemente, ella ha vivido eso, lo está contando en primera persona y hay que respetarla, pero para salvarse ella o su relato, poner a la hija, creo que es sacrificar a la hija", opinó Diego.

"La semana pasada se sentó Rocío Carrasco porque realmente la han estado reeditando estos episodios, que son muy duros", expuso entonces el andaluz. "Tanto es así, que se puede ver parte del capítulo al que le quitan parte de la voz, porque son cosas tremendas. Cosas que, legalmente pueden traer consecuencias, y no muy buenas, no solamente para Rocío", declaró Arrabal, quien insistió en el hecho de que "ahora mismo, estos días", Rocío Flores "está tremendamente mal".

"Me parece una barbaridad"

"Lo entiendo perfectamente. ¿Cómo va a estar bien después de lo que ha sufrido, de lo que ha pasado? Entender a una persona no significa que no entiendas a la otra", defendía Emma García, ante las palabras del colaborador. Los colaboradores también comentaron la información que se dio a conocer en 'Sábado deluxe', la noche anterior: que Antonio David Flores habría querido vender la disputa de madre e hija por un precio desorbitado, apenas unos meses después del suceso. "Si es así, me parece una barbaridad", declaró Arrabal, quien también criticó el hecho de que Carlota Corredera, como directora por entonces, hubiera desvelado dicha información y no hubiera guardado el "secreto profesional".