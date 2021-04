'Rocío, contar la verdad para seguir viva' está trayendo mucha cola en los diferentes programas de Mediaset España. Cada episodio, así como la entrevista ofrecida por Rocío Carrasco en directo, son perlas llenas de realidad sobre el sufrimiento vivido por su protagonista durante los últimos 25 años. Se trata de un tema sin duda controvertido y sensible, que levanta comentarios de todo tipo en los platós de televisión.

Jorge Javier Vázquez en 'Sábado deluxe'

Después de estrenarse en 'Sábado deluxe' el avance del octavo episodio, en el que Carrasco relata la agresión que sufrió por parte de Rocío Flores, Jorge Javier Vázquez ha querido lanzar una petición al programa para tratar de cambiar las reglas del juego: "Creo que ha llegado el momento, y elevo esta petición a la Dirección, de que no se nos deje debatir a tontas y a locas de un tema tan importante. Creo que por salir en televisión no estamos capacitados para opinar de todo".

"Es un tema lo suficientemente importante y serio como para desviar la atención hacia temas que no tienen que ver con esto. Es hacer ningún favor al testimonio de una mujer maltratada por varios miembros de su familia", analizaba el presentador. "Pido en la medida de lo posible, porque no me veo capaz de presentar un programa en el que como tenga que volver a casa, como me está pasando últimamente, con los nervios destrozados por comentarios que tengo que escuchar y recordar y por la insensatez que se está adueñando de muchos de nosotros".

Contar con expertos en plató

"Pido por la importancia del tema, que solo lo traten especialistas, al menos en 'Sálvame'. Me niego a que nos pongamos a debatir sobre el mar y los peces. Me niego porque es faltar el respeto a Rocío Carrasco y yo, por mi parte, en este asunto no quiero ni una falta de respeto sobre este tema. No hay debate. No es necesario el debate. Creo que no podemos estar aquí frivolizando. Salir en la tele no nos da para todo", concluía el conductor, elevando una petición a que en los programas de La fábrica de la tele se cuente con expertos para tratar los temas de violencia machista denunciados por Rocío Carrasco.