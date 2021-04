La resaca que el mar de Honduras deja cada miércoles tras la emisión de 'Supervivientes' termina por llegar a 'El programa de Ana Rosa'. Uno de los fichajes estrella de la temporada es Rocío Flores, precisamente, para comentar el reality isleño. No obstante, el matinal de Telecinco le sirve como altavoz para apelar directamente a Rocío Carrasco, bien con lágrimas pidiéndole una llamada, o bien cargando contra ella dando a entender que no es coherente con lo que hace.

Rocío Flores en 'El programa de AR'

Todo comenzó con un simple: "Quiero decir algo si me dejáis", sentenció Flores cuando le preguntaron si estaba viendo 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. "Se ha dicho que se eliminan once minutos del capítulo que me dedica para protegerme", prosiguió en su exposición con un tono de voz tembloroso. Justo después, comenzó la carga contra su madre: "Cuando quieres proteger a tu hija, no haces un episodio hablando de tu hija, por lo tanto, lo de la protección lo pongo en duda", sentenció algo titubeante.

Sin embargo, la hija de Antonio David Flores se dirigió a los responsables de La Fábrica de la Tele y de la propia cadena para que emitan "el capítulo completo": "Quiero escuchar el testimonio completo de mi madre". La cosa no quedó ahí, pues siguió mostrando su más rotunda discrepancia con gestos de asombro e incomprensión hacia su madre: "Me parece irónico porque Rocío Carrasco ha levantado teléfonos para que ese tema no saliese y ahora ella es la que se sienta con sentencia en mano para hablar de eso".

"El equipo médico le recomienda que no hable conmigo, pero sí delante de cuatro millones de espectadores... ¿Mi hermano también está metido en ese pack?", comentó a la vez que trataba de mantener un tono de voz uniforme en su discurso. "No tengo miedo a nada, no tengo nada que ocultar. Yo sé lo que he vivido en esa casa y ahí me quedo", remarcó de nuevo, justo después de explicar que no entendía las razones de que se omitan ciertas declaraciones, calificándolo como algo "cuestionable", dado que el documental se rodó "hace un año".

Ana Rosa replica su argumentario

Mientras se aseguraba que Rocío Carrasco contaba "su verdad", Ana Rosa Quintana respondió con mucha calma: "Hay una verdad jurídica". Ante este argumento, Flores volvió a repetir que ha sido su madre quien se ha sentado "sentencia en mano a contarlo todo". Cabe destacar que la manera de expresarse, con cierto nerviosismo y arrogancia para algunos espectadores, motivaron que la presentadora le recordase que en días previos, ha estado "destrozada".

"Para mí no es agradable, pero tampoco tengo que contarle a todo el mundo que estoy bien jodida. No todo vale, pero que cada uno diga lo que quiera", respondió. Sea como fuere, Alessandro Lecquio quiso romper una lanza a favor de la exsuperviviente: "En el momento de los hechos, esta mujer era una niña y no se le puede juzgar por lo que hizo una niña".

Con gestos de afirmación y negación, Rocío Flores asegura que "mantiene el llamamiento" que hizo a su madre, aunque aquella vez fue entre lágrimas. "Cuando tú creas, te sientas preparada y quieras.. No sé, ya no me llames ni a mí, llama a tu hijo por lo menos", sentenció Flores visiblemente cansada y resignada, pero no con un gesto que pueda avanzar un acercamiento.