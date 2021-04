¿Por qué Antonio David Flores tardó 6 meses en firmar el convenio de custodia compartida de Rocío Carrasco?

La hija de Rocío Jurado reveló una nueva supuesta manipulación que habría ejercido su exmarido sobre los medios de comunicación para perjudicar su imagen.

Alejandra Castelló

La noche del miércoles 14 de abril, la emisión de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' comenzaba con un auténtico bombazo: Rocío Carrasco, protagonista de la docuserie, visitaría el plató del programa que acompaña a las emisiones para conceder una entrevista con la que, presumiblemente, zanjará las dudas que han surgido alrededor de las primeras entregas del documental y contestará a los que han sido más críticos o desconfiados con respecto a sus declaraciones.

Alejandra Castelló analiza los titulares más destacados de la séptima entrega de la serie documental, destacando su primer encuentro con sus hijos tras los cuatro meses que pasó en Houston (debido a la enfermedad de su madre, Rocío Jurado, que fallecería en junio de 2006). Carrasco narraba que su hija, Rocío Flores, nada más verla, en lugar de abrazarla y besarla, le preguntó: "¿Qué va a pasar con las casas de Miami?". Esto significaría el cambio en su relación con ellos, debido a esa "semilla del mal" que, según ella, Antonio David Flores habría sembrado en los pequeños.

Carrasco también repasó su relación con su tío, Amador Mohedano, teniendo que visionar las imágenes de este asegurando que Rocío Jurado, cuando Carrasco y su marido abandonaban la habitación del hospital, resoplaba de alivio. También hizo referencia al polémico convenio de custodia compartida que Carrasco ofreció a Flores, y que, según ella, estuvo más de seis meses parado porque él no fue a firmarlo mientras hablaba en diversos programas de televisión de que "no le dejaban ver a sus hijos". Si es cierto que Carrasco ofreció ese convenio a Antonio David, ¿por qué él no corrió a firmarlo, si tantas ganas tenía de ver a sus hijos?