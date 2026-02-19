Carmen Alcayde salta a À Punt: "Siempre he trabajado más por amor al arte que por dinero"

Por Héctor Alabadí | |

Carmen Alcayde ha iniciado una nueva etapa profesional en À Punt al frente de 'La vesprada amb tu', el magacín de entretenimiento y actualidad que conduce junto a Ferran Cano de lunes a viernes, de 16:45 a 19:30 horas. Un formato diario, en directo y con testimonios de proximidad que supone su regreso a la autonómica valenciana tras más de dos décadas desarrollando su carrera en la televisión generalista a nivel nacional.

La presentadora, que comenzó en Canal 9 a finales de los noventa antes de dar el salto nacional con 'Aquí hay tomate', reconoce que este movimiento responde también a una necesidad personal. "Llegó un momento en que era más importante estar con mis hijos que buscar dinero", explica sobre su decisión de priorizar Valencia y su familia.

En esta entrevista concedida a FormulaTV, Alcayde habla de su adaptación al valenciano a la hora de presentar, su complicidad con Ferran Cano, su visión sobre À Punt y Telecinco, el futuro del universo 'Sálvame' y su pasión intacta por los realities. "Yo digo siempre que sí a todo", asegura.

Ferran Cano y Carmen Alcayde presentan 'La vesprada amb tu', el magacín vepertino de À Punt

C.A.: Estuve muy jovencita, del 1998 al 2001, en informativos. Estaba bien, pero notaba que lo mío era el entretenimiento, todo lo que después habéis conocido. Yo deseaba saltar a Madrid y lo conseguí. Ahora vuelvo a lo que realmente quería: entretenimiento.

Estoy muy contenta porque es un programa donde puedo hacer mis cosas, ser yo. Es diario, en directo, y estoy súper entregada. Hace tiempo que quería hacer algo en casa, porque tengo tres niños, vivo allí y me paso el día de arriba abajo. Son 25 años de carrera y llega un momento en que dices: "me encantaría tener algo en casa".

Llega un momento en la vida en que es más importante la cercanía, estar en casa con tus hijos adolescentes

En tu decisión, ¿ha pesado más la cercanía familiar que las diferencias presupuestarias respecto a la televisión nacional?

C.A.: Claro. Llega un momento en la vida en que es más importante la cercanía, estar en casa con tus hijos adolescentes. Yo nunca he sido una mujer ambiciosa en cuanto al dinero. Siempre he trabajado más por amor al arte.

A mí me compensa muchísimo trabajar en Valencia. Estoy a diez minutos de casa. He aceptado mil veces trabajos sin mirar lo que me pagaban. Estoy contenta y no me puedo quejar, pero claro, no es Madrid. Aun así, a mí me hacía muchísima ilusión entrar en À Punt y poner mi piececito, como cuando alguien llega a la luna: un pequeño paso para Carmen Alcayde.

Me encantaría seguir en Telecinco

¿Vas a seguir compaginándolo con Telecinco?

C.A.: De momento lo estoy compaginando. He estado yendo al debate de 'Gran Hermano' y también a 'Fiesta'. Ahora solo puedo los fines de semana.

Mientras me llamen, me encantaría seguir en Telecinco. Para mí la tele nacional es muy importante. Estoy muy bien allí y saben que me tienen para lo que quieran.

Carmen Alcayde regresa a la televisión autonómica valenciana

Ahora formas tándem con Ferran Cano. ¿Cómo ha sido trabajar juntos?

C.A.: Nos conocimos porque él tiene un programa que se llama 'Terra de Festes'. Me invitó una noche y congeniamos superbién. Somos muy parecidos en algunas cosas, pero también nos complementamos. Él es más serio, más correcto, más periodista, y yo soy un poco más loca, aunque ahora soy presentadora y tengo que medir más.

Nos reímos muchísimo. Cuando me salgo del guion él se ríe mucho. Si nos ponemos a bailar o a improvisar, los dos entramos. Me llevo muy bien con él; estamos prácticamente todo el día juntos.

Presento en valenciano porque es una televisión de servicio público

Has trabajado durante años en castellano. ¿Cómo ha sido adaptarte al valenciano?

C.A.: Es en valenciano porque es una televisión de servicio público y a los valencianos les gusta que se mantenga su lengua. Es lógico.

Yo tengo mi título de valenciano y desde verano me he estado preparando mucho, porque la fluidez hablándolo no la tenía. He estado practicando todo el tiempo, hablando con amigos, con gente que lo usa a diario. Es como el inglés: puedes entenderlo, pero si no lo hablas no coges soltura. No soy la perfección, pero ahí voy.

À Punt está ampliando la presencia del castellano. ¿Cómo lo valoras?

C.A.: Yo estoy a favor de que sea una televisión que le guste a toda la Comunidad Valenciana. Es una comunidad muy variada. No debemos limitarnos.

La lengua vehicular debe ser el valenciano, pero si viene alguien que habla castellano y puedes adaptarte, me parece bien. Estoy a favor del rumbo que está tomando À Punt para dirigirse a toda la comunidad.

Presentas un magazine blanco y familiar, diferente a tu etapa en Mediaset. ¿Te ha costado ese cambio?

C.A.: No, no me ha costado nada. A lo largo de mi carrera he hecho muchas cosas. He presentado en verano sustituyendo a Ana Rosa Quintana, he hecho actualidad, monólogos...

Yo siempre he dicho que lo que mejor se me da es presentar. Me da igual de lo que se hable. Estoy encantada. No considero que ser presentadora sea más que ser colaboradora. Para mí todo es entretener.

Los testimonios son una pieza central en 'La vesprada amb tu'. ¿Cómo afrontas tener tu propio 'El diario de Carmen' y competir con 'El diario de Jorge'?

C.A.: Me hace mucha gracia que Jorge Javier Vázquez y yo empezáramos juntos en 'Aquí hay tomate' y ahora estemos haciendo testimonios.

Es un género que tiene su misterio. Conseguir que en quince minutos una historia esté bien armada, que la gente la entienda, que sea emotiva... no es nada fácil. Estoy mirando mucho a Jorge, porque creo que se ha hecho un maestro en eso.

Ferran Cano y Carmen Alcayde acompañan a la audiencia valenciana en À Punt

¿Cómo te sientes abordando actualidad más seria?

C.A.: Empecé en informativos. He hecho sucesos en 'El programa del verano' y otros formatos de actualidad. A lo mejor la gente está más acostumbrada a verme en otra faceta, pero me encuentro cómoda también en información más seria.

A mí lo que más me gusta es entretener, pero como periodista me gusta cubrir todo el abanico.

¿Cómo valoras el momento actual de À Punt en términos de audiencia?

C.A.: Creo que está cobrando importancia en entretenimiento y en información. Está apostando por llegar a todo tipo de público. Ha subido audiencia y me parece que está en un buen momento para pegar un estirón fuerte. Está en fase de pico y pala, pero en un momento de resurgimiento.

¿Cómo ves la Telecinco actual?

C.A.: La veo bien. Está reaccionando y adaptándose a lo que pide el público. Es una empresa privada y tiene que analizar bien las curvas de audiencia.

Me parece que están haciendo buenos cambios. Han sabido resurgir 'GH VIP' cuando muchos lo daban por muerto. Yo a Telecinco la veo con futuro.

Jorge Javier Vázquez y Carmen Alcayde revolucionaron la crónica social con 'Aquí hay tomate'

¿Te gustaría que regresara 'Aquí hay tomate'?

C.A.: Siempre lo he pensado. El 'Aquí hay tomate' de los primeros años era bastante light para hoy en día. Me encanta tratar el corazón con ironía y distancia, sin pasar límites.

No es tanto lo que cuentas, sino cómo lo cuentas. Nosotros conseguíamos que la gente joven y quien no veía corazón se enganchara porque se reía.

Tras el final de 'No somos nadie', ¿crees que la familia 'Sálvame' tiene futuro como grupo?

C.A.: Son gente que sabe muchísimo de televisión. Cuando se juntan personalidades fuertes en un programa, eso funciona.

No sé cómo será su futuro, pero son profesionales por los que deberían pelear los medios hasta que se quieran jubilar.

Me encantan los realities y no descarto volver a participar en otro

¿Volverías a participar en un reality?

C.A.: Sí, sí. Yo me iría a vivir a 'Gran Hermano'. A mí me encantan los realities. No descarto volver a participar en otro.

En un reality eres libre para ser tú. Puedo entretener 24 horas con una cámara y eso me encanta. Lo del helicóptero en 'Supervivientes' me dio un susto, pero lo demás genial. Yo digo siempre que sí a todo.

¿Tienes algún proyecto más en mente?

C.A.: Me gustaría escribir un libro, porque hace tiempo que no escribo. Pero ahora estoy de lunes a viernes hasta las ocho con el programa y tengo a mi hija fallera mayor infantil.

También sigo con mi chico pinchando, haciendo bolos. Él pincha y yo animo. Yo hago de todo: libro, animadora de DJ, lo que salga. Tengo tres hijos y me encanta trabajar. Soy una motoreta. Mientras me dé el cuerpo y el coco, ahí estaré dando guerra.