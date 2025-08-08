Por Sandra Alcaide Barrón |

El posado en bikini de Terelu Campos ha sido sin duda. Es por esto que desde ' Tardear ' quisieron lanzar una encuesta hacia su audiencia para que Carmen Borrego lo replicara en plató. Tras un resultado visiblemente favorable, aceptaba el reto para el siguiente programa y además afirmaba que "".

Las expectativas del programa del 7 de agosto de 'Tardear' estaban muy altas debido a que desde el primer momento Verónica Dulanto mostraba el bikini ya listo para que Carmen Borrego se lo pusiera de cara al final del programa. Aquí, ya en el inicio de programa, veíamos algunas reticencias por parte de la colaboradora, aunque igualmente parecía dispuesta a seguir con el reto: "Me sometisteis a una encuesta", decía dando a entender que ella no había sido la impulsora de esa idea.

Los colaboradores de 'Tardear' esperando a los resultados de la encuesta de Carmen Borrego

Justo antes de finalizar el programa, Carmen Borrego aparecía con el bikini de su hermana puesto, pero por encima de la ropa. Respecto a esto, llegaban las primeras protestas por parte de Verónica Dulanto: "Te digo una cosa, Carmen. Es cierto que no has faltado a la verdad, pero tengo que decirte que esto que has hecho me parece una estafa para los espectadores".

Estas palabras de la presentadora, que además serían respaldadas por otros compañeros, ofendían profundamente a la colaboradora que le respondía con un "póntelo tú, mona". "Yo si me comprometo, lo hago", le decía su amiga Belén Rodríguez. Tras esto, llegaba la justificación de Carmen Borrego sobre por qué no lo había hecho: "Lo he hecho y le he pedido a un compañero que me grabara porque ahora hacía un poco de frío, hay mucho aire acondicionado en plató y no me quería enfriar".

Carmen Borrego viendo una imagen de ella con IA con el bikini puesto

Su falso intento de huida de plató

"Encima de que me lo pongo, anda y que os den. Me voy, hasta luego. Encima de que me lo compráis 7 tallas más que el mío que mirad como me queda". Tras estas palabras, finalmente la colaboradora se quedaba en el plató entre risas viendo unas imágenes en las que aparecía ella tan solo vestida con el famosos bikini, que habían sido editadas con inteligencia artificial.