'Tardear' ficha a Carmen Borrego: Así será su sección para defender a los colaboradores

Por Redacción |

Dentro de poco, José María Almoguera dejará de ser el único del clan Campos que colabore de forma habitual en ' Tardear '. El programa, producido por Unicorn Content,, que salta de la mañana a la tarde para presentar una sección propia en el programa conducido por Frank Blanco

La hermana de Terelu Campos no cambia así de productora, pero regresa a la franja vespertina haciéndole un guiño a la sección que hacía su madre María Teresa Campos en 'Sálvame', ya que retomará el papel de defensora, pero no de la audiencia como la mítica periodista, sino del resto de colaboradores del programa.

Carmen Borrego, colaboradora de 'Supervivientes'

El programa, que ha hecho un bonito homenaje a la gran comunicadora que fue María Teresa Campos, recibía a Carmen Borrego y José Luis Almoguera para celebrar el que hubiera sido su 85 cumpleaños. "Si estoy aquí es porque ella hubiera llevado peor que nadie hablara de ella. Estoy orgullosa de lo que ha hecho mi madre en la televisión. No se puede decir que ella no era una de las grandes de la comunicación", explicaba Borrego en 'Tardear'.

Así, tras recordar algunos de los increíbles momentos de Mª Teresa Campos, Carmen Borrego ha anunciado que se pone al frente de 'La defensora de los borregos', haciendo referencia a la mítica película 'El silencio de los corderos' en el título de la sección. "Yo vengo a quedarme", explicaba la nueva colaboradora de 'Tardear', levantándose del asiento.

'La defensora de los borregos', sección de Carmen Borrego en 'Tardear'

"No me gusta mucho el título, quiero ser solo la defensora Borrego. En televisión se defienden muchas cosas, a la audiencia, al espectador... Yo vengo a defender a mis compañeros, a los colaboradores de televisión. No todos son borregos, algunos son cabras", bromeaba la tertuliana. Mientras tanto, su hijo también le hacía un chascarrillo: "¿Ni aquí me vas a dejar tranquilo?", le preguntaba Almoguera.

Muy solicitada

De esta manera, Carmen Borrego suma un nuevo título más a la larga lista de programas en los que ha trabajado como colaboradora. Con el final de 'Supervivientes 2025', dejaremos de ver a la hermana de Terelu Campos en los debates del reality de supervivencia para defender a su hermana y comentar el programa, pero continúa su labor como tertuliana en '¡De viernes!', al igual que en la mañana en 'Vamos a ver'.