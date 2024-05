Por Mario de Hipólito de Sande |

Un brutal enfrentamiento entre Carmen Borrego y el paparazzi Pablo González ha tenido lugar el lunes 6 de mayo en el plató de 'Así es la vida'. La menor de las Campos, colaboradora habitual del programa, comenta y opina cada tarde sobre los diferentes temas de la actualidad del corazón. Sin embargo, en la tarde del lunes, la protagonista ha acabado siendo ella, tras conectar en directo con el paparazzi González, que ha vertido unas graves acusaciones sobre su familia.

Carmen Borrego y Pablo Gónzalez en 'Así es la vida'

Pablo González entró en directo para. Pero la conexión derivó en un fuerte enfrentamiento entre el fotógrafo y la hija de María Teresa Campos . La situación se terminó de tensar cuando,. "Hablad el 100% de una puñetera vez y dejadnos en paz", contestó Borrego.

La colaboradora, harta de acusaciones, incitó al paparazzi a hablar, pero cuando González empezó a hacerlo, la hermana de Terelu Campos amenazó con demandarlo. "Cuenta cómo recuperaste la custodia de tus hijos", comenzó a decir el fotógrafo. "Cuidadito, que te pongo una demanda que te cagas", siguió Borrego, dejando claro que no permitiría que se hable de sus hijos. "No mientas, estás mintiendo. Y te acabas de retratar. Lo vas a explicar delante de un juez. No tengo nada más que hablar contigo. Se acabó (...) No sigas por ahí, que vas a tener un problema", continuó amenazando la tertuliana. Tras este tenso momento en el que la exsuperviviente se mostró muy contundente, el paparazzi trató de recular, pero ella lo tenía muy claro: "El problema ya lo tienes, porque ya lo has insinuado y lo has dicho y lo vas a explicar en un juzgado. Por ahí ya no paso".

¿Se ha reconciliado con su mujer el hijo de Carmen Borrego?

A finales de marzo de 2024 se daba a conocer la noticia de la separación entre José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, y su mujer Paola Olmedo. La hija de María Teresa Campos se encontraba concursando en 'Supervivientes 2024' en ese momento y protagonizó uno de los momentos más sonados de la edición al enterarse de la noticia en directo. Sin embargo, aproximadamente un mes después de todo el revuelo, la expareja ha sido vista en Andorra disfrutando del puente de mayo en familia. ¿Estamos ante una reconciliación?