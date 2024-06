Por Redacción |

El martes 18 de junio de 2024, María Teresa Campos hubiera cumplido 83 años. Por este motivo, sus hijas Terelu Campos y Carmen Borrego organizaron una misa en homenaje a su madre el lunes 17 de junio de 2024. Sin embargo, varias ausencias y la filtración a la prensa por parte de Meli Camacho, una de las grandes amigas de la fallecida periodista y presentadora, empañaron lo que en un principio iba a ser un evento íntimo, aunque público al ser en una Iglesia.

Carmen Borrego en 'Vamos a ver'

Ha sido en ' Vamos a ver ' cuando Carmen Borrego, quien, ha explicado cómo se sintió y cómo vivió la ausencia de Gustavo Guillermo , entre otras. "", puntualizaba la hermana de Terelu Campos.

"No hemos sido tremendistas porque hasta ahora no hemos hablado... Hay otras personas que estaban enfadadas y sí han hablado de este tema", contaba la colaboradora, estallando así contra Meli Camacho, que ha relatado que no se sintió cómoda en la misa y se sintió humillada por las hijas de María Teresa Campos. Entonces, Borrego también se dirigía al exchófer de la familia, que a pesar de que no fue a la misa, sí acudió a 'TardeAR'.

"Me tiene bloqueada", explicaba la de 'Vamos a ver', dejando claro que ella le hubiera avisado en el caso de que no la hubiera tenido bloqueada. "En vida de mi madre, tanto mi hermana como yo, hemos respetado siempre a las personas que han estado cerca y han cuidado a mi madre. Desde que falleció mi madre, lo hemos seguido haciendo", empezaba diciendo Borrego.

Enfadada por las mentiras

"Lo que me parece mal, lo que no me gusta, lo que me cansa, lo que me harta es que cada vez que hacemos algo por mi madre, en nombre de mi madre, y amparándose en el amor hacia mi madre, se pongan a no respetar a la familia de mi madre. No tengo ningún problema con Meli Camacho, con Gustavo... ¿Sentarte en un plató de televisión para contar que no te hemos invitado cuando tú mismo reconoces que me has bloqueado? Me parece alucinante", se quejaba Carmen Borrego.

"Quitémonos las caretas y hagamos las cosas por amor a mi madre", pedía la hija de María Teresa Campos. "Ya está bien. Ya vale de venir a cosas de mi madre para mentir. En nombre de mi madre os pido que paréis. Os lo ruego por favor. ¿La habéis querido? Demostradlo", respondía mirando a cámara Carmen Borrego, bastante cabreada.