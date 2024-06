Por Beatriz Prieto |

Jorge Javier Vázquez se puso al frente de la última gala de jueves de 'Supervivientes 2024' la noche del 13 de junio. Aprovechando la ocasión, el presentador promocionó su próximo formato, 'Hay una cosa que te quiero decir', momento en el que hizo mención de forma indirecta a la delicada situación de Carmen Borrego sobre el distanciamiento con su hijo y su nuera. Un comentario que el catalán no dejó pasar tras la publicidad, donde la malagueña se tomó la situación con un humor un día después de romper a llorar en 'Así es la vida'.

Jorge Javier bromea con la participación de Carmen Borrego en 'Hay una cosa que te quiero decir'

"Quiero contaros algo que", anunció Vázquez en un momento de la cita, momento en el que se mostró el número de teléfono del programa. ". Estaremos encantados de ayudarte a resolver el conflicto", dejó caer el presentador, en una clara referencia a Borrego, presente en el plató.

El catalán puso además el ejemplo de "si todavía piensas en tu primer amor", antes de rematar promoción con el adelanto de que "muy pronto, vuelve, conmigo, 'Hay una cosa que te quiero decir'". El programa procedió a pasar a publicidad, tras la cual Vázquez quiso hacer un paréntesis: "Si me dejas decir una cosa, que antes me he olvidado: Una cosita, a Carmen, que le volváis a poner el número de teléfono de 'Hay una cosa que te quiero decir', porque me han dicho que le gustaría llevar a su nuera".

"Si ella llama, yo voy"

"Sí, claro. Cómo no", respondió la aludida, con humor, ante lo que Vázquez, tras acercarse a ella, insistió al señalar que "tú sabes que yo soy buenísimo en todo este tipo de situaciones". "Llámala tú, cariño", replicó Borrego, sin perder la sonrisa, por lo que el catalán señaló el teléfono que se mostraba en pantalla. Fue entonces cuando la colaboradora sorprendía a todos: "Si ella llama, yo voy". Unas palabras que Borrego repitió ante las preguntas de Vázquez, con el fin de estar seguro. "Paola, está la pelota en tu tejado. Me encantaría conocerte", lanzó el presentador, a la nuera de la exconcursante, antes de seguir con la gala.